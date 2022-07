Astrofotógrafo plasma la deslumbrante belleza del Valle de los Monumentos en Arizona

Si estás dispuesto a embarcarte en un largo viaje por carretera, puede que encuentres paisajes maravillosos y oportunidades únicas para tomar fotografías en el camino. Este fue el caso del fotógrafo Michael Abramyan. En el verano de 2021, condujo 8,000 kilómetros desde su casa en la costa este de Estados Unidos y tomó imágenes increíbles, entre las que destaca una del Valle de los Monumentos en Arizona. Esta imagen astronómica presenta un cielo encendido, arremolinado y salpicado de estrellas sobre una formación rocosa mientras las plantas del desierto abrazan el suelo. Es una exhibición impresionante que muestra el esplendor de la Tierra y las estrellas en un gran baile cósmico.

Las tomas de astrofotografía tienden a planificarse meticulosamente. Los fotógrafos encuentran las coordenadas exactas y luego consultan las previsiones meteorológicas y las predicciones celestes para asegurarse de que pueden tomar las imágenes perfectas. Pero como explica Abramyan, esta composición fue pura suerte.

“Mientras me dirigía al Forrest Gump point”, escribe, “observé este hermoso ángulo en las tres colinas llamadas (de izquierda a derecha) Stage Coach, King on his Throne y Brigham's Tomb. Tomé el primer plano cuando el sol se estaba poniendo y regresé a este lugar después del crepúsculo para ponerme al tanto con mi nuevo amigo Levi Mize y tomar algunas tomas del cielo mientras el núcleo de la Vía Láctea se abría paso sobre las colinas”.

Esta imagen, así como otras fotografías de Abramyan, está disponible como impresión en su tienda en línea.

El fotógrafo Michael Abramyan ha viajado por los Estados Unidos capturando imágenes astronómicas increíbles.

Desde el desierto hasta el océano, muestra cada paisaje brillando bajo la belleza de las estrellas arremolinadas.

My Modern Met obtuvo permiso de Michael Abramyan para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados: