Desarrollador crea una herramienta interactiva que compara las imágenes de los telescopios Webb y Hubble

El mundo está enamorado del espacio gracias al Telescopio Espacial James Webb. Cuando la NASA publicó las primeras imágenes del telescopio a mediados de julio, los resultados maravillaron a todos. Si bien las imágenes son espectaculares, vemos tantas fotografías increíbles en estos días que a veces necesitamos que nos recuerden lo lejos que hemos llegado. Ahí es donde entraron las comparaciones con el telescopio espacial Hubble. Y mientras estábamos ocupados haciendo GIF para mostrarte la diferencia, el fan de la astronomía y desarrollador de software John Christensen llevó las cosas al siguiente nivel.

Christensen, quien creció viendo fotos del Hubble y documentales espaciales con su padre, decidió crear una herramienta que facilitara la comparación entre los dos telescopios. Al deslizar hacia la izquierda y derecha en WebbCompare, cualquiera puede ver la gran diferencia de calidad entre el Hubble y James Webb.

Después de publicar su herramienta en línea, quedó encantado con el resultado. Para cualquiera que pensó, “¿por qué tanto alboroto?” al mirar las fotos del telescopio James Webb, la herramienta de Christensen claramente da una respuesta. Lo que comenzó como un proyecto personal para Christensen ahora se ha convertido en algo mucho más grande.

Inicialmente, simplemente estaba tratando de ver por qué todos estaban hablando del telescopio James Webb. “¿Qué tiene de diferente?”, se preguntó. “¿Por qué gastamos tanto esfuerzo de ingeniería humana, tiempo y dinero para crear esta cosa?”.

Por supuesto, una vez que terminó la aplicación, inmediatamente vio la diferencia. Y ahora, Christensen espera que el público disfrute de los resultados tanto como él.

“Creo que mis respuestas favoritas fueron las personas que dijeron que les mostraron este interactivo a sus hijos y que se entusiasmaron mucho”, comparte Christenson. “Así es como llegué a la ciencia, me inspiré en las imágenes del Hubble”.

I feel so lucky and fortunate to be alive right now. I can’t put into words how this all is making me feel. Thank you so much for sharing this with me

— Marisela ⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆ (@mariselaxox) July 12, 2022