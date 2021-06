NASA comparte increíbles fotos del eclipse solar de “anillo de fuego” de este fin de semana

El eclipse anular de “anillo de fuego” ocurrió este fin de semana, pero a menos de que vivas en una parte remota de Canadá o Groenlandia es probable que no lo hayas visto por completo. La buena noticia es que incluso un eclipse solar parcial es bastante espectacular. Si eso no te convence, deja que los fotógrafos de la NASA Bill Ingalls y Aubrey Gemignani te hagan cambiar de opinión.

Ambos fotógrafos se situaron en la costa este de Estados Unidos para ver el eclipse parcial y documentarlo para la Agencia Espacial. A primera hora de la mañana, cada uno se dirigió a sus respectivos sitios de observación—Ingalls a Arlington, Virginia, y Gemignani a Delaware para captar su propia perspectiva del acontecimiento mostrando el eclipse en diferentes entornos. El trabajo de Ingalls muestra el ardiente sol convertido en una media luna por el eclipse y sobrevolando el edificio del Capitolio de Estados Unidos. Gemignani, sin embargo, adoptó una visión más remota y captó el acontecimiento en la playa de Lewes. El faro del rompeolas de Delaware es el protagonista de sus imágenes, con diferentes tonos de naranja del sol reflejados en el agua.

Aunque Ingalls y Gemignani capturaron las imágenes de alta calidad que cabría esperar de la NASA, hubo muchos fotógrafos que también se levantaron temprano para experimentar el eclipse solar. Buscando #solareclipse2021 en Twitter aparecerán todo tipo de fotografías increíbles, y hemos compilado algunas de nuestras favoritas a continuación.

Disfruta de este momento, ya que el próximo eclipse solar anular será hasta 2023. Y aunque hay otro eclipse solar regular previsto para diciembre, solo será visible en la Antártida.

En Twitter, muchas personas han compartido sus propias fotos del eclipse solar de “anillo de fuego”.

The annular #solareclipse2021 rose perfectly through Michigan’s mighty Mackinac Bridge this morning at sunrise. Honestly one of the most awe inducing moments I’ve ever photographed. pic.twitter.com/d4fM3gCdvI — Brady Kenniston (@TheFavoritist) June 10, 2021

Sunrise was a bit different this morning… #solareclipse2021 pic.twitter.com/S8x32UnIS6 — Berry Gordy La Forge (@noblerzen) June 10, 2021

Thanks to everyone who told me about Thursday's partial solar eclipse. I managed to get to the inlet at just the right time to catch this shot. #SolarEclipse #solareclipse2021 #southjerseyisbeautiful pic.twitter.com/30aqOtBowo — Shaun R. Smith (@ShaunoftheSmith) June 12, 2021

