Misteriosas fotos de hace 70 años desatan una búsqueda mundial

El hallazgo de una serie de fotografías inéditas de hace 70 años ha desatado una búsqueda mundial para descubrir la identidad de la pareja que aparece en las fotos. Hace unos años, el coleccionista de cámaras irlandés William Fagan encontró un rollo de película fotográfica perdido cuando compró una Leica Illa vintage, pero no reveló las fotos hasta este verano. Se sorprendió al encontrar fotografías íntimas de una mujer joven y un hombre en un viaje por carretera a través de Suiza y el norte de Italia.

“La película había viajado en un rollo de latón Leica FILCA, pasando de propietario a propietario durante varias décadas”, explica Fagan. “Dada la edad [de la pareja] en ese momento, existe una gran posibilidad de que ya no estén con nosotros. Me cuestioné si debía mostrar estas fotos, incluso si ya ha pasado mucho tiempo desde que fueron tomadas, pero parece que no hay otra opción si quiero averiguar quiénes son”. Afortunadamente, las fotografías reveladas proporcionan algunas pistas que podrían ayudar a identificar al hombre y a la mujer. Fagan y su amigo Mike Evans, fundador del sitio web de fotografía y tecnología Macfilos, ya han sido capaces de identificar el coche que se ve en las fotos como un BMW 315 cabriolet que fue fabricado en los años 1935-7. Además, pudieron confirmar que la matrícula fue emitida en Munich en 1948, durante la ocupación estadounidense del sur de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial.

Parece que la pareja pasó un tiempo en Zúrich, el lago Como y Bellagio—un pueblo del norte de Italia. Gracias a sus contactos en Europa, Fagan y Evans pudieron comparar los lugares representados en las fotografías con otras fotos de archivo de los sitios y fechar tentativamente el misterioso viaje por carretera a mayo de 1951. Sin embargo, a pesar de la nueva información sobre el coche y la época, la identidad de la pareja sigue siendo un misterio. “Las dos personas son una mujer de veintitantos años o tal vez de treinta y un hombre unos diez años mayor, a mis parecer”, dice Fagan. “Y llevaban a un pequeño perro salchicha con ellos que también apareció en la foto de Zúrich”. Desde que la historia se hizo viral, el artículo original ha recibido cientos de comentarios con diferentes teorías sobre la identidad de los dos individuos. Hasta ahora, ninguna ha llevado a ninguna conclusión útil.

“Muchas preguntas quedan sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué la película nunca se terminó? ¿Fue esta la razón por la que el rollo quedó sin revelar, o hay otra razón? ¿Fue esta una cámara prestada, devuelta a su dueño o a un distribuidor con la película dentro? O, Dios no lo quiera, ¿fue la cámara, usada para el rollo de película, robada en algún momento?” Fagan pregunta al final de la publicación del blog.

En este momento, Fagan y Evans todavía están buscando las identidades de las personas en las fotos, así que si alguien tiene alguna información, puede ponerse en contacto con él a través del sitio web de Mike Evans, utilizando la dirección de correo electrónico [email protected].

El coleccionista de cámaras irlandés William Fagan descubrió una serie de fotos de hace 70 años en una cámara Leica vintage.

El hallazgo ha desatado una búsqueda mundial para descubrir la identidad de la pareja en las fotos.

h/t: [PetaPixel]

Todas las imágenes vía William Fagan.

