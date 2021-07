Encantadoras fotos de siluetas usan el sol para crear escenas juguetonas

Las puestas de sol ofrecen un momento para olvidarse de las preocupaciones y disfrutar simplemente de la belleza de la naturaleza. Sin embargo, en lugar de limitarse a sentarse y disfrutar del cálido resplandor, el artista visual y fotógrafo Sulabh Lamba se dedica a incorporar el sol a su arte. Lamba crea fascinantes fotos de siluetas que celebran la vida de forma juguetona.

Este creativo joven de 22 años vive en el pequeño pueblo de Golia, situado a unos 100 kilómetros al suroeste de Nueva Delhi, India. Cuando era niño se aficionó a la fotografía, y hoy domina su oficio. El sol es una fuente de inspiración constante para el joven fotógrafo, y es capaz de incorporarlo a sus fotos de las formas más ingeniosas.

Desde llevarlo a la espalda hasta saltar sobre él, Lamba usa una perspectiva inteligente y herramientas de edición digital para que parezca que el sol es un objeto que podemos tener en nuestras manos. Lamba suele pedir a sus amigos y hermanos que posen para las fotos. En una de las imágenes, un chico le da una patada al sol como si fuera un balón, y en otra, un hombre le entrega a su amigo una flor brillante con forma de sol. Sea cual sea la escena, Lamba siempre consigue captar momentos encantadores de amistad, aventura e incluso pequeñas travesuras.

“Al principio, [el sol] no era mi objetivo”, revela Lamba. “Me encantan las puestas de sol, más que los amaneceres, y además vi muchas imágenes en las redes sociales. Me inspiraron mucho y empecé a crear ese contenido. Con el tiempo supe que me encantaban las imágenes a contraluz, las siluetas. Así que utilicé mis habilidades creativas y empecé a hacer imágenes interesantes”.

Lamba ahora tiene más de 31,000 seguidores en Instagram, pero nunca esperó ganar tanta popularidad. “En 2014, vi un anuncio de un concurso de fotografía de National Geographic”, recuerda Lamba. “Así que, para ello, me hice una cuenta de Instagram y publiqué mis imágenes para ese hashtag concreto”. Lo que empezó como unas pocas publicaciones, se convirtió en un enorme portafolio online y en una audiencia cada vez mayor. “Nunca pensé que tanta gente se uniría a mi viaje”, reflexiona Lamba. “Estoy muy agradecido por todo el amor que la gente da a mi trabajo. Las grandes cifras conllevan grandes responsabilidades. Ahora tengo que hacer más contenido increíble para mi público. Estoy recibiendo el amor de países extranjeros y también de mi propia gente, y me siento realmente bendecido”.

Sigue hacia abajo para ver algunas de las fotos de puestas de sol de Lamba y mira más de su trabajo en Instagram.

El fotógrafo Sulabh Lamba crea fascinantes fotos de siluetas que incorporan la puesta de sol de manera juguetona.

Cada imagen capta encantadores momentos de amistad, aventura y travesuras.

Sulabh Lamba: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Sulabh Lamba para reproducir estas imágenes.

