Hombre sin hogar rescata a todos los animales de un refugio en llamas

El 18 de diciembre de 2020, un incendio destruyó la cocina del refugio de animales W-Underdogs en Atlanta, Georgia. Dentro, seis perros y 10 gatos se habían quedado atrapados. Por suerte, un hombre sin hogar de 53 años llamado Keith Walker pasó por ahí y se dio cuenta de que el refugio estaba en llamas. Walker inmediatamente corrió hacia dentro y rescató a todas las mascotas.

“Estaba muy nervioso, no les voy a mentir. Tenía mucho miedo de entrar con todo ese humo. Pero Dios me puso ahí para salvar a esos animales”, recuerda Walker. “Si amas a un perro, puedes amar a cualquier persona en el mundo. Mi perro es mi mejor amigo y no estaría aquí sin él, así que sabía que tenía que salvar a esos perros”.

Walker ya estaba familiarizado con el refugio, ya que su perro—un pitbull llamado Bravo—se queda ahí todas las noches. Walker—quien ha estado en situación de calle desde los 13 años—conoció a Gracie Hamlin, fundadora de W-Underdogs, hace varios años. Ella no solo dio refugio y alimento a su perro, sino que también le dio a Walker varios trabajos en el refugio. Walker iba en camino a recoger a Bravo para darle un paseo cuando descubrió el incendio. “Él es mi ángel de la guarda”, dice Hamlin. “Ni siquiera los bomberos quisieron lidiar con los perros. Ellos llamaron al servicio de control de animales, pero Keith ya estaba en el edificio sacando a los perros y gatos hasta que todos estuvieron a salvo”.

Aunque el refugio no quedó completamente destruido por el fuego, ya no era seguro para los animales vivir allí. Afortunadamente, W-Underdogs ya pudo mudarse a una nueva ubicación en Atlanta, donde los animales fueron llevados a un lugar seguro. Hamlin y el resto del personal del refugio llaman ahora a Walker su “ángel de la guarda” y han prometido hacer lo que puedan para ayudarle. “No puedo agradecerle lo suficiente por haber salvado a mis animales”, dice Hamlin. “Sigo sin creerlo, porque he estado cerca de un incendio y sé lo rápido que avanzan. Él es mi héroe”.

W-Underdogs creó una página de GoFundMe donde la gente puede donar dinero a Walker. Hasta este momento, la campaña ha recaudado más de 55,000 dólares. Algunas personas que donaron también escribieron comentarios, agradeciendo a Walker por su valentía. Una persona escribió: “Estoy aquí llorando por la extrema valentía y el amor que este hombre ha compartido con los animales. Sería injusto NO ayudar a este ángel”. ¡No podríamos estar más de acuerdo!

Puedes donar para ayudar a Walker aquí y apoyar a W-Underdogs aquí.

Keith Walker, de 53 años, salvó a seis perros y 10 gatos de un incendio en el refugio para animales W-Underdogs.

Walker vive en situación de calle, y su propio perro se queda en el refugio todas las noches.

Cuando pasó por el refugio, descubrió el incendio y se apresuró a entrar para salvar a todos los animales.

El fuego destruyó la cocina del refugio y ahora ya no es habitable.

Por suerte, todas las mascotas están ahora a salvo en sus nuevas instalaciones.

W-Underdogs: Sitio web | Facebook | Instagram

h/t: [I Heart Dogs]

Todas las imágenes vía W-Underdogs.

