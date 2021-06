Fotógrafa retrata a un pequeño tordo volando con un águila pescadora en una rama

Desde hace poco más de cinco años, Jocelyn Anderson ha estado fotografiando aves para establecer una conexión y aprender más de ellas. Recientemente, mientras fotografiaba polluelos de garza azul, la fotógrafa se topó con una escena increíble. La foto que tomó, que muestra a un tordo sargento sosteniéndose a una rama que un águila pescadora llevaba de regreso a su nido, se ha convertido en una sensación viral.

Anderson notó que el águila pescadora estaba sobrevolando un estanque cercano a la zona de ciénagas donde los tordos sargento construyen sus nidos. Teniendo en cuenta que los tordos sargento macho defienden ferozmente sus nidos, a Anderson no le sorprendió ver a uno de ellos salir a perseguir al águila pescadora. Pero lo que ocurrió a continuación fue inesperado.

“El águila pescadora ajustó su rumbo para volar hacia mí y pude ver que llevaba una rama para su nido”, cuenta Anderson a My Modern Met. “El tordo siguió con su persecución, y en un momento dado parecía que el mirlo iba a dar un paseo en la rama. Me sorprendió que el tordo siguiera al águila pescadora hasta la mitad del estanque; me gusta pensar que el tordo estaba disfrutando del paseo gratuito”.

La increíble foto muestra el poder y la determinación del águila pescadora. Sus ojos están fijos en la distancia mientras se concentra en regresar a su nido. Por otro lado, el tordo sargento sí parece relajarse mientras contempla el paisaje.

Para Anderson, fotografías como ésta hacen que su trabajo valga la pena. “La fotografía de aves es un reto, pero es maravilloso y una gran manera de echar un vistazo a su mundo”. Espera que la naturaleza viral de la fotografía muestre a la gente lo entretenidas que son las aves y la alegría que pueden causar.

Mira más fotos espectaculares de aves de Jocelyn Anderson.

My Modern Met obtuvo permiso de Jocelyn Anderson para reproducir estas imágenes.