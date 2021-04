Fotógrafo toma una imagen de la aurora boreal sobre un volcán en erupción

Si combinas la aurora boreal y un volcán en erupción, ¿qué obtienes? Si le preguntas a Christopher Mathews, te dirá que una foto única. Matthews, un ex profesional del derecho, ha vivido en Islandia por varios años y disfruta fotografiar los maravillosos paisajes de este país. Por ello, cuando supo que el volcán Geldingadalur estaba a punto entrar en erupción, el fotógrafo hizo todo lo posible para encontrar el lugar perfecto para documentar el momento.

Las cosas no eran tan simples como despertarse y tomar una buena foto. Mathews había seguido la situación desde principios de 2020, cuando los sistemas de monitoreo de volcanes detectaron el magma que fluía hacia la superficie. En ese momento, quedó claro que el sistema volcánico de Reykjanes estaba despertando lentamente después de un largo periodo de inactividad. Si bien Islandia tiene muchos volcanes–después de todo, es conocida como “la tierra del fuego y el hielo”–la ubicación del volcán hizo que el evento fuera aún más emocionante. El volcán se encuentra en la península que conecta el aeropuerto con Reykjavik y está cerca de la laguna Azul, lo que lo hace muy accesible para quienes deseen echar un vistazo. Además, dado que el valle de Geldingadalur está prácticamente deshabitado, los riesgos para las personas eran mínimos.

En marzo de 2021, se hizo evidente que el volcán podría entrar en erupción en cualquier momento, así que Mathews puso manos a la obra. “Comencé a buscar ubicaciones para una posible sesión de fotos el 12 de marzo”, Mathews le cuenta a My Modern Met. “Hubo algunas conjeturas porque la erupción en realidad no había comenzado; pero quería familiarizarme con el área. Aunque he vivido en Islandia durante muchos años, y a menudo se da el caso de que sabes menos sobre los lugares cercanos a tus casa. En la semana previa a la erupción, aprendí sobre las mejores rutas hacia el área, incluidas algunas carreteras secundarias que podrían ser útiles en caso de que los caminos principales estuvieran atravesados por lava”.

Mathews adivinó correctamente que el acceso al sitio podría estar cortado, pero no fue por la lava. En un principio, las autoridades bloquearon las carreteras principales al lugar cuando fueron a evaluar los daños. Todo lo que el fotógrafo pudo capturar en la primera noche fue el brillo de la lava en las nubes mientras toda la carretera permanecía en silencio. Después, se trasladó a la laguna Azul, donde capturó la erupción reflejándose en sus aguas. Sin embargo, Mathews estaba decidido a conseguir la fotografía que deseaba: el volcán Geldingadalur con la aurora boreal de fondo. Entonces, se instaló en una cabaña alquilada cerca del lugar y esperó que las condiciones climáticas fueran perfectas, algo difícil de conseguir.

“Aunque las previsiones meteorológicas eran buenas, hubo una tormenta de nieve inesperada que tapó el cielo y el volcán”, comparte. “Desanimado, volví a mi cabaña. Cuando llegué, vi que las nubes comenzaban a desparecer y corrí hacia un lugar en el borde de la granja. Llegué justo cuando la onda de choque del sol golpeó nuestra atmósfera superior, provocando unas brillantes auroras boreales sobre el volcán. Por casualidad, esto sucedió a la medianoche del 24 de marzo, mi cumpleaños. ¡Es difícil imaginar un mejor regalo!”.

¿Podrías imaginar una mejor forma de celebrar tu cumpleaños si eres fotógrafo? En la toma, los impresionantes tonos verdes de la aurora boreal surcan el cielo mientras el volcán brilla majestuosamente debajo. La imagen es tan espectacular que no tardó en volverse viral, por lo que el trabajo y la paciencia de Mathews han valido aún más la pena. De hecho, Mathews espera que su experiencia pueda ser una lección para otros. “La suerte tiene un papel importante en la toma de una buena foto, pero no hay que olvidar la planificación y, sobre todo, la perseverancia”.

Christopher Mathews enfrentó varios obstáculos para fotografiar el volcán Geldingadalur de Islandia en erupción.

Si bien su foto del volcán desde la laguna Azul es mágica…

…no es rival para su foto de la aurora boreal sobre el volcán en erupción.

Eventualmente pudo acercarse aún más a la lava.

My Modern Met obtuvo permiso de Christopher Mathews para reproducir estas imágenes.

