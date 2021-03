¿Quién fue Marie Curie? Conoce más sobre esta pionera ganadora del Nobel

La investigadora y profesora de origen polaco Marie Curie es probablemente la científica más famosa de todos los tiempos. Con un intelecto que habría sido excepcional en cualquier época, Curie también destacó por sus logros en campos dominados casi exclusivamente por hombres a finales del siglo XIX y principios del XX. Que una mujer participara en la física, la química o la academia fue, en sí misma, una hazaña. Afortunadamente, los logros de Curie han escapado en gran medida a la trampa que suele ponérsele a mujeres que rompen barreras; es decir, son recordadas más por su género que por sus contribuciones a su campo.

El nombre de Curie se ha convertido en un sinónimo del estudio de la radiación. Esta labor probablemente contribuyó a la anemia aplásica que causó su muerte a la edad de 66 años. Madame Curie manejó isótopos radiactivos sin los procedimientos de seguridad modernos, que a su vez surgieron de sus descubrimientos. Sin embargo, su trabajo ha salvado innumerables vidas. La radioterapia se usa hoy en día como tratamiento para ciertos tipos de cáncer; Curie fue la primera en probar su uso médico basándose en su estudio de isótopos radiactivos en su laboratorio. Como la primera mujer en ganar un Premio Nobel, y la única persona en ganar dos en campos diferentes, Curie es una de las científicas más reconocidas y respetadas de la historia. Sigue leyendo para conocer más sobre la vida de esta extraordinaria figura.

Académica desde una edad temprana

Maria Salomea Skłodowska nació en 1867 en Varsovia, Polonia. Su padre era profesor de matemáticas y física, mientras que su madre dirigía una escuela para niñas. A pesar de estar de tener todo para recibir una educación excelente, Curie enfrentó varios obstáculos. El primero, por supuesto, fue su género. Recibió su educación secundaria en un gimnasio para niñas; a las mujeres no se les permitía asistir a las universidades locales. Su nacionalidad polaca (de la que siempre estuvo orgullosa) representaba otro problema. Polonia estaba bajo el control de Rusia y su familia tenía un historial de participación en la resistencia polaca al gobierno imperial. En busca de una educación superior, Curie asistió a una institución de aprendizaje clandestina conocida como Uniwersytet Latający, o universidad flotante.

La universidad flotante era económica pero clandestina. Originalmente diseñadas para que pudieran asistir las mujeres, las clases también sirvieron como una forma de mantener viva la cultura y la academia polacas bajo el dominio ruso. A pesar del ingenio del modelo de la universidad flotante, Curie y su hermana Bronisława deseaban estudiar en París. La joven trabajó varios años como institutriz y tutora en Polonia para apoyar la formación médica de su hermana en París. Después del matrimonio de su hermana, Curie continuó trabajando, estudiando y leyendo. Su primer trabajo de laboratorio se llevó a cabo en el laboratorio de química de su primo en Varsovia el año anterior a su partida de Polonia. En 1891, partió de su tierra natal para reunirse con su hermana en París y dar su siguiente paso en la academia.

París y Pierre

En París, Curie empezó a ser conocida como Marie (Maria en francés) y se inscribió en la Universidad de París, donde se enfocó en física, química y matemáticas. Para 1894, había obtenido dos títulos. Estudiaba magnetismo cuando conoció a otro científico llamado Pierre Curie, quien enseñaba en la Institución de Educación Superior de Física Industrial y Química de la Ciudad de París. Marie se unió al laboratorio de Pierre, que pronto se enamoró perdidamente de la brillante joven. Lejos de priorizar su propia carrera, se ofreció a regresar a Polonia con ella si eso era lo que necesitaba para convencerla de que se casara con él. Sin embargo, las oportunidades profesionales de Marie eran limitadas en Polonia, por lo que la pareja permaneció en Francia. Se casaron en 1895.

Una mujer en un mundo de hombres

Trabajando con su esposo, Curie comenzó el trabajo requerido para obtener su doctorado. El físico francés Henri Becquerel había descubierto recientemente rayos desconcertantes que emanaban del uranio. El científico alemán Wilhelm Roentgen también había documentado por primera vez la existencia de rayos X. Ambos fenómenos se convertirían en las cuestiones centrales de los estudios de Curie. Sin embargo, ser una mujer casada en un mundo de hombres era difícil en una época en la que las madres de clase media y alta solían quedarse en casa. En 1897, Curie dio a luz a una hija, Irène. A pesar de ser una madre primeriza, Curie investigaba activamente otros elementos que emitían rayos misteriosos. Su esposo se unió a ella y juntos en 1898 publicaron su descubrimiento de los elementos polonio (llamado así por Polonia) y radio.

Los Curie describieron las misteriosas ondas de los elementos como radiactividad, un nuevo término en la ciencia. Comenzaron a intentar aislar los elementos de los compuestos que habían estudiado previamente. Esto fue difícil debido a la desintegración de los elementos radiactivos. En 1903, Curie presentó su tesis doctoral sobre la radiactividad, titulada Investigación sobre sustancias radiactivas. Presentó la base de la radiactividad y su conexión con la estructura de los átomos. A pesar de su experiencia en el tema, las conferencias solicitaron a su esposo como orador, mientras que ella no fue invitada a dirigirse al público, compuesto en su mayoría por hombres.

Reconocimiento internacional

En 1903, el mismo año en que Marie defendió su tesis, el trabajo de los Curie llamó la atención del Comité del Premio Nobel. Junto con Becquerel, los tres científicos fueron galardonados con el premio de Física por “sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Henri Becquerel”. Marie estuvo a punto de no recibir el premio a pesar de que su trabajo es posiblemente uno de los descubrimientos más críticos. Al enterarse de que su esposa y compañera de investigación no figuraban en la lista del premio, Pierre se quejó ante el comité. Su inclusión no solo fue correcta, sino un paso monumental para las científicas.

En 1906, después del nacimiento de su segunda hija, Pierre murió en un accidente de tráfico en París. La Universidad de París le ofreció a Marie un puesto docente que le habían prometido a su esposo. A pesar de estar devastada ante el fin de lo que todos los informes describen como una relación de almas gemelas, Curie se convirtió en la primera profesora en los casi 800 años de historia de la universidad. Consiguió grandes cosas en una década, como un laboratorio dedicado al estudio del radio como un esfuerzo conjunto en 1914 entre la Universidad de París y el Instituto Pasteur.

En 1911, Curie recibió su segundo premio Nobel, esta vez en solitario y en Química. El premio citó su aislamiento del elemento radio, que ella y Pierre habían descubierto previamente. Ese mismo año, asistió al primer Congreso de Solvay. Esta reunión de élite de las mejores mentes del mundo incluyó a Albert Einstein, Max Planck y Henri Poincaré. Curie fue la única mujer que asistió, pero todo el tema de la conferencia se basó en su trabajo. Los asistentes debatieron sobre “La radiación y los cuantos” desde un ángulo de la física. A pesar de este reconocimiento, Curie se vio envuelta en escándalo a su regreso a Francia. Un breve romance con un científico casado, pero separado de su esposa, demostró la vulnerabilidad de su posición como una destacada académica. La prensa trató este evento de forma xenófoba y sexista.

En su Instituto del Radio, Curie había estado investigando las aplicaciones médicas de su trabajo. Incluso antes de recibir su doctorado, Curie y su esposo habían publicado los efectos del radio en las células cancerosas. Con el comienzo de la Gran Guerra, Curie invirtió el dinero de su premio en bonos de guerra y desarrolló equipos de radiología de campo. Trabajando con su hija, capacitó y dirigió enfermeras de la Cruz Roja. Sus operaciones de radiología trataron (y probablemente salvaron) un número incalculable de soldados. Su perfil entorno a la posguerra, y los prolíficos usos del radio, incluso le valieron una visita a la Casa Blanca para conocer al presidente Warren G. Harding, quien le obsequió un gramo de radio (una gran cantidad) para que continuara con su trabajo.

El legado Curie

En gran parte, Curie construyó su propio legado durante su vida. El Instituto del Radio ahora es el Instituto Curie, líder en investigación oncológica. Durante su vida, una calle parisina fue nombrada en honor a su marido, y una unidad de medida de radiactividad se llamó curio en reconocimiento para su labor. En 1935, su yerno y su hija Irène recibieron el Premio Nobel de Química por la continuación de su investigación. Curie falleció el año anterior, tras sufrir daños irreversibles a su salud tras años de exposición involuntaria a materiales extremadamente radiactivos.

Tras su muerte, decenas de hospitales, museos y universidades que llevan su nombre han celebrado y continuado con sus brillantes descubrimientos. Un elemento de la tabla periódica se conoce como Curio en honor a ella y a Pierre. Los dos Curie están enterrados en el Panthéon de París del siglo XVIII, en ataúdes revestidos de plomo. Incluso sus papeles están guardados en plomo debido a los efectos persistentes de la radiación. Curie dedicó su vida a la ciencia y, en una carrera relativamente corta, logró descubrir la base de un tratamiento contra el cáncer que hoy en día sigue siendo la mejor medicina disponible. Un motivo de orgullo tanto para Polonia como para Francia, Curie sentó las bases para generaciones de mujeres y jóvenes científicos.

