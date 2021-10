103 Dibujos inéditos de Hokusai formarán parte de una exhibición y se venderán 200 NFT de su obra

A lo largo de sus 70 años de carrera, el artista japonés Katsushika Hokusai creó miles de xilografías, pinturas y dibujos. Y aunque muchas de estas obras, como La gran ola, son muy conocidas, otras se han dado por perdidas durante casi dos siglos. El Museo Británico presentará una colección de 103 dibujos inéditos de Hokusai procedentes de una enciclopedia sin publicar titulada Banmotsu ehon daizen zu (“El gran libro ilustrado de todo”) en una nueva exposición.

Realizados con tinta sobre papel, estos dibujos preparatorios de las xilografías, o hanashita-e, normalmente se habrían destruido cuando el artista los utilizaba para tallar el diseño en un bloque. Sin embargo, como la enciclopedia nunca se ejecutó, han permanecido intactos dentro de una caja de madera desde las décadas de 1820-1840. La variedad de temas representados en la serie refleja la vívida imaginación de Hokusai, especialmente durante una época en la que a los japoneses no se les permitía salir del país. Todas estas piezas se exponen por primera vez en el Museo Británico y pueden verse en línea.

Además de la exposición de Hokusai, la obra del artista será parte de otra cosa nueva: una venta de NFT. El Museo Británico se ha asociado con la empresa francesa LaCollection.io para vender NFT de 200 obras de Hokusai, entre ellas La gran ola y los dibujos de El gran libro ilustrado de todo. Todas las imágenes se venderán en el sitio web de LaCollection, ya sea a través de una subasta o a un precio fijo. “Para mí es importante democratizar el arte”, dice el cofundador y empresario de LaCollection, Jean-Sébastien Beaucamps. “Es una forma de ayudar a los museos a atraer a un público más joven, más diverso y más internacional”.

Hokusai: The Great Picture Book of Everything estará en exhibición en el Museo Británico desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 30 de enero de 2022. Puedes reservar las entradas en línea.

El Museo Británico realizará una exposición sobre el arte del artista japonés Hokusai llamada Hokusai: The Great Picture of Everything.

La muestra presenta 103 dibujos inéditos de Hokusai.

El Museo Británico también pone a la venta 200 NFT de la obra de Hokusai, incluida La gran ola y los dibujos de la exposición.

Museo Británico: Sitio web | Facebook | Instagram

LaCollection.io: Sitio web | Facebook | Instagram

Todas las imágenes vía el Museo Británico.

h/t: [The Art Newspaper, Hyperallergic]

Artículos relacionados:

Descarga más de 1,000 estampas japonesas del periodo Edo

La singular historia y exquisita estética de las etéreas estampas japonesas

10 Datos sobre Utagawa Hiroshige, el último gran maestro de la estampa japonesa