Astrofotógrafo toma imágenes creativas de la Vía Láctea con panoramas verticales

El fotógrafo Geoff Decker tiene un enfoque único para la astrofotografía. Usando panoramas verticales, logra conectar dos partes diferentes del paisaje con la Vía Láctea. Estas imágenes, que forman parte de una serie que él llama Nexus, son una forma fascinante de ver el cielo y apreciar el mundo natural.

Estos panoramas son una muestra del espíritu creativo de Decker, ya que su voluntad para escuchar a su instinto y probar algo nuevo dio como resultado un increíble portafolio de imágenes. Al abrirse a la espontaneidad, sin dejar de trabajar diligentemente para capturar los panoramas, ha encontrado una nueva forma de fotografiar la Vía Láctea.

Teníamos curiosidad sobre cómo nació el concepto de Nexus, el proceso creativo de Decker para plasmar estos panoramas verticales y cómo se le ocurrió el nombre de la serie. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met con Geoff Decker.

¿Qué te atrae de fotografiar las estrellas?

Crecí en Florida, donde no había estrellas visibles, solo contaminación lumínica interminable y cielos tranquilos. Lo más cerca que pude estar de ver un cielo nocturno despejado fue en el planetario local del Museo de Ciencia e Historia. Entonces, gran parte de mi fascinación proviene de la incapacidad de ver y experimentar un cielo nocturno en forma cuando era pequeño.

En segundo lugar, el cielo nocturno todavía representa una oportunidad de exploración y posibilidades infinitas. Ha pasado mucho tiempo desde que, como especie, hemos tenido la oportunidad de explorar y experimentar verdaderamente algo familiar y nuevo. El espacio y el cielo nocturno infinito representan la posibilidad de experimentar eso una vez más.

¿De dónde vino el concepto de Nexus?

Tuve la idea en agosto de 2019. Estaba revisando algunos de mis equipos, limpiando elementos no utilizados y demás, cuando me encontré con mi antiguo Nodal Ninja. Si no los conoces, Nodal Ninjas son cabezas panorámicas esféricas que se usaron durante años para crear planetas diminutos y recorridos virtuales para empresas antes de que tuviéramos la tecnología sofisticada que tenemos hoy.

En ese momento, también estaba practicando astrofotografía, aprendiendo a apilar imágenes para limpiar el ruido y demás. Cuando lo encontré, un poco de inspiración simplemente golpeó que, en teoría, debería poder usar este tipo de cabeza para lograr una toma vertical perfecta de la Vía Láctea.

¿Cuál es tu proceso para seleccionar los lugares que fotografías?

Con las ubicaciones es difícil ser muy selectivo, ya que tienes que estar mirando en una dirección muy específica para que la Vía Láctea aparezca directamente vertical sobre ti, delante y detrás.

Encontrar una ubicación adecuada generalmente significa encontrar un área con un cielo oscuro en su mayoría libre de contaminación lumínica. Idealmente, cerca o en una luna nueva, o en un área donde la luna esté obstruida por montañas, y un lugar donde la cobertura de nubes sea mínima. Puedo saber con precisión cómo será el clima en tres días, por lo que muchas veces es solo suerte. Específicamente para estas fotos, el primer plano tanto hacia adelante como hacia atrás debe ser algo interesante, lo que hace que estas tomas a veces sean difíciles.

Los últimos años han sido especialmente difíciles debido a los continuos incendios en varios estados. Colorado se ha llenado de humo los últimos veranos, así que recientemente he decidido aceptar las ubicaciones que pueda encontrar. Y, sinceramente, adopto un enfoque un poco nómada hacia la astrofotografía en general, donde encuentro un área con un lugar oscuro, viajo a ese lugar y veo qué sucede.

¿Puedes guiarnos a través de tu proceso creativo?

Honestamente, el proceso creativo nace de encontrar un lugar adecuado. Pero el proceso general es el siguiente.

Comienza como tu salida estándar de astrofotografía:

Encuentra una ubicación Verifica el clima y la cobertura de nubes Localiza la Vía Láctea y busca un área con un bonito primer plano.

Luego viene la planificación en campo:

Averigua en qué momento la Vía Láctea estará directamente sobre tu cabeza y verifica que se encuentra en una ubicación que la muestre bien. Puedes usar apps como Photopills para obtener una estimación, pero es bastante fácil observar el movimiento con los ojos o la cámara. Extiende el tripié y nivela la cabeza. Coloca la cámara. Vuelve a nivelar la cabeza. Mueve el Nodal Ninja con la cámara completamente colocada. Asegúrate de que nada se mueva y asegúrate de que la lente no golpee el tripié. Las perillas y las plataformas se mueven, por lo que es posible que esté suelta o que no esté configurada exactamente de la misma manera en que la tenías (o colocaste la cámara en la posición incorrecta; pregúntame cómo lo sé). Coloca la cámara apuntando al núcleo de la Vía Láctea. Pon a prueba tu enfoque y exposición en primer plano. Ajusta según sea necesario. Una vez que estés listo, apunta la cámara a unos 15-30 grados hacia abajo. Toma una foto cada 15 grados (funciona mejor para la postproducción), sin olvidar tomar dos fotos para las fotos de primer plano (una en el ISO astro, otra en un ISO más alto para ver el primer plano). Da un paso y repite hasta que llegues al otro lado del tripié. Revisa las imágenes. Importa y edita.

La cantidad de fotos que se usan para este tipo de fotos varía según si coloco la cámara en una posición horizontal o vertical, y la configuración horizontal obviamente requiere más imágenes, ya que es una imagen más corta (pero generalmente se resuelve mejor). En Grand Tetons, utilicé 32 imágenes en la sesión. Se tomaron duplicados del primer plano, uno en el ISO utilizado para el cielo (1250) y otro para un primer plano más brillante (4000).

La edición puede tardar un poco. He editado uno en tan solo unas horas y otros, especialmente cuando tienes problemas para resolver el panorama, pueden tardar una semana; por supuesto, la edición puede ser activada y desactivada.

¿Cuál es la parte más desafiante de crear una foto para Nexus?

Calcular la ubicación de la Vía Láctea a la perfección. Puedes estimarlo con algunas aplicaciones, pero realmente salir y encontrar una ubicación antes de que la Vía Láctea esté sobre tu cabeza puede ser un desafío.

También es una larga serie de tomas. Si estropeas una, corre el riesgo de tener que empezar de nuevo. Y como he aprendido, si bien tienes un límite de tiempo, puedes aprender a revisar el enfoque en cada imagen rápidamente.

La paciencia entra en juego bastante. Si sales con un grupo de amigos, puede ser un poco aburrido para otros que esencialmente te están esperando.

¿Por qué la serie se llama Nexus?

El término panorama Nexus se utiliza por dos razones. Primero, un Nexus se define como “una conexión o una serie de conexiones que unen dos o más cosas”. Quería definir claramente este tipo de imagen como un panorama donde se usa la Vía Láctea para vincular dos primeros planos de paisajes usando una sola serie de imágenes. En segundo lugar, Nexus, honestamente, suena espacial. Es utilizado por varias organizaciones espaciales y en material de ciencia ficción, por lo que se ajusta a la definición.

¿Qué esperas que otros se lleven de estas fotos?

Haz lo que puedas para explorar y ser creativo. El hecho de que un estilo como la astrofotografía se haya hecho de una manera específica tradicionalmente no significa que siempre deba hacerse de esa manera. Arriésgate, mete la pata y diviértete haciéndolo.

My Modern Met obtuvo permiso de Geoff Decker para reproducir estas imágenes.