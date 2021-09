Ganadero “dibuja” un corazón con sus ovejas para sobrellevar el duelo

Conmemorar a un ser querido puede ser una buena forma de procesar el duelo. Un ganadero de ovejas recientemente utilizó sus rebaños como pincel para mandarle un mensaje especial a su difunta tía en sus campos de Gurya, Nueva Gales del Sur (Australia). Cuando Debby, la tía de Ben Jackson, falleció tras una batalla de dos años contra el cáncer, él no pudo asistir a su funeral debido a las restricciones por la pandemia. En su lugar, creó un “corazón” de ovejas como expresión de su amor y dolor.

Jackson se sintió decepcionado cuando no pudo ver a su tía antes de su fallecimiento ni asistir a su funeral debido a las restricciones de viaje locales por la pandemia. En su lugar, quiso enviar un mensaje videograbado a su funeral en Brisbane. “En esos momentos de dolor, te sientes realmente impotente, no sabes qué hacer, qué decir”, declaró a The Guardian.

Jackson pudo expresar su duelo a través de sus rebaños de ovejas. Anteriormente había experimentado con “dar forma” a los rebaños para formar los nombres de sus grupos favoritos vistos desde arriba. Para su tía, eligió un diseño de corazón. Para dar forma al rebaño de ovejas (muchas de las cuales están preñadas), Jackson suele utilizar un camión para depositar grano a lo largo del contorno de su diseño. Las ovejas son liberadas en el campo, y corren hambrientas a comer a lo largo de las líneas de alimento. Jackson capturó un video de las ovejas alimentándose desde arriba utilizando un dron mientras el rebaño formaba el corazón.

El “corazón de ovejas” se hizo viral en Australia y en todo el mundo. Este conmovedor homenaje ha tocado el corazón de muchas personas que también han pasado por un duelo. Jackson declaró a Associated Press: “Me tomó varias veces hacerlo bien… y el resultado final es el que se ve… Fue lo más parecido a un corazón que pude conseguir”. Y añadió a un medio de comunicación local: “Solo espero que, cuando lo hice, ella se asomara por las nubes y fuera capaz de verlo”. Definitivamente, el amor de Jackson por su tía ya ha dado la vuelta al mundo.

Un ganadero en Australia expresó su dolor y amor tras el fallecimiento de su tía al usar a su rebaño de ovejas para formar un corazón.

Ben and a mob of singles organised a tribute to his Aunty pic.twitter.com/R33SuN6YoK — James Jackson (@guyrajack) August 24, 2021

h/t: [Smithsonian Magazine]

