Cuando pensamos en un músico ejecutando un solo increíble, por lo general lo que viene a nuestra mente es una guitarra o la batería. Pero la jazzista Doreen Ketchens ha recibido muchos elogios a lo largo de los años por su talento con el clarinete. Recientemente, la artista—también conocida como Queen Clarinet o “reina clarinete”—ha vuelto a llamar la atención gracias a un video de 2018 en el que interpreta un extraordinario solo de jazz con su clarinete con la melodía de House of the Rising Sun o “Casa del sol naciente”. La versión más famosa de esta melodía es la que grabó la banda de rock británica The Animals en 1964, pero Ketchens le da su propio toque de blues a la canción.

Con una transición fluida entre clarinete y solos vocales, Ketchens maravilla a la multitud con su interpretación esta emotiva melodía. Incluso hace rugir el instrumento con su increíble destreza y control mientras sus dedos vuelan por el clarinete. La energía mientras toca es absolutamente eléctrica, con ráfagas de sonido que salen de su instrumento como chispas. La extraordinaria actuación de Ketchens incluso ha recibido el título de “el solo de clarinete más sucio” por parte del músico y transcriptor de YouTube George Collier, quien recientemente publicó un clip de su actuación con las notas transcritas debajo. Y ver la notación musical real de su extraordinario solo escrito en la clave de sol solo hace que la interpretación de la clarinetista sea mucho más impresionante.

A continuación, ve la interpretación completa de Ketchens de House of the Rising Sun, acompañada por su banda, Doreen’s Jazz New Orleans.

Escucha el solo de clarinete de la jazzista de Nueva Orleans Doreen Ketchens de House of the Rising Sun.

Un músico incluso transcribió su interpretación, dándole el título de “el solo de clarinete más sucio”.

Doreen Ketchens: Sitio web | Instagram | Facebook | Twitter | Youtube

h/t: [Laughing Squid]

Artículos relacionados:

Mira a cuatro músicos usar un solo chelo para tocar una difícil pieza de música clásica

Músico toca el saxofón junto a unas tuberías gigantes para que el eco sea su acompañamiento

Músico malauí toca un bajo casero hecho de una botella de vidrio y un palo

30+ Regalos originales para músicos y fans de la música