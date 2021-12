Fotógrafa compila 64 retratos de zorros para mostrar sus diferentes rasgos y personalidades

Muchos fotógrafos tienen una musa o un tema que los inspira a crear imágenes. En en caso de Roeselien Raimond, lo suyo son los zorros. La fotógrafa ha trabajado con estas criaturas salvajes por más de una década, y durante ese tiempo, ha tomado 64 retratos de zorros. Para demostrar la diversidad de sus sujetos, acomodó todas las imágenes en un hermoso mosaico 8×8. Algunos de los retratos nos presentan zorros con una mirada de acero, mientras que otros parecen pasar por un momento zen. Juntas, esta colección de fotos realza las diferencias y similitudes entre estos fascinantes animales.

La pasión de Raimond por los zorros la ha inspirado a contemplar lo que hace especial a cada retrato. Al estudiar esta colección de imágenes, es inevitable ver los arquetipos de personalidad en los que caen estos animales. La fotógrafa incluso identificó 12 “tipos” de zorros y escribió sobre lo que define su carácter en 2016. Desde entonces, ha expandido este proyecto y ha comenzado a clasificarlos amorosamente en más grupos. Uno es The Flatheads (“Los Cabezasplanas”), que de planos no tienen nada; en realidad tienen rasgos muy redondos. Otro grupo es The Longnoses (“Los Nariceslargas”), que tienen “hocicos excepcionalmente largos”, además de orejas puntiagudas y alargadas.

Para nuestros ojos inexpertos, todos los zorros podrían verse iguales, pero para Raimond, distinguirlos es tan fácil como si se tratara de personas. “Así como no confundirías a tu vecino con tu tío, el zorro de la zona costera se ve diferente al zorro del bosque. Cada zorro tiene una cara propia”, afirma. “Uno tiene ojos color chocolate, el otro amarillo dorado. Algunos zorros tienen las cejas más lindas o bigotes muy largos, unos ojos hermosamente delineados o mejillas sorprendentemente blancas. Pero sobre todo, todos tienen diferentes expresiones”.

A continuación, ve más de los retratos de Raimond. ¡Nunca volverás a ver igual a los zorros!

La fotógrafa Roeselien Raimond ha tomado retratos de zorros por más de una década.

Su trabajo resalta lo que hace especial a cada zorro.

My Modern Met obtuvo permiso de Roeselien Raimond para reproducir estas imágenes.

