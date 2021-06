Diseñadora imagina cómo se verían grandes personajes históricos en la actualidad

Los nombres de algunas figuras históricas, como Aristóteles o Leonardo da Vinci, son muy conocidos. Sin embargo, estas figuras a menudo se sienten como parte de un pasado lejano lleno de gente que apenas podemos imaginar. Así se sentía la diseñadora gráfica Becca Saladin hace varios años. Como amante tanto de la historia como del arte, Saladin decidió utilizar sus conocimientos de Photoshop para dar vida a figuras históricas en una serie titulada Royalty Now. Partiendo de representaciones contemporáneas (o casi), Saladin transforma cada rostro famoso en una versión moderna que fácilmente podría vivir en el año 2021.

Saladin empezó a modernizar imágenes en 2018. Su primer proyecto fue un retrato de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra que es conocida por haber sido decapitada. Utilizando fotos de stock y Photoshop, la diseñadora transforma cada rostro y ajusta la ropa de cada figura. “Quiero que la imagen resultante encarne la personalidad de la figura lo más fielmente posible. Hago un pequeño guiño a su herencia o a su historia… También hice a La joven de la perla, y me aseguré de actualizar su icónico arete de perla para convertirlo en un arete de Chanel de hoy en día, asegurándome de que esas líneas históricas estén ahí”, Saladin le explica a My Modern Met. Esta atención al detalle es parte de lo que hace que Royalty Now sea un proyecto tan fascinante.

Saladin ha perfeccionado sus habilidades técnicas creando más de 70 modernizaciones. La artista describe su proceso de modernización para My Modern Met: “Primero investigo para elegir las mejores opciones de pelo, tono de piel y personalidad en general. Utilizo esta información para encontrar una foto de archivo adecuada en Internet que me sirva de base y que crea que se ajusta a la personalidad de la figura. Por ejemplo, en mi recreación de Isabel I, me encantó el aspecto elegante de la foto de archivo que encontré. Y luego mi proceso habitual es básicamente juntar trozos de diferentes fotos en Photoshop para llegar al producto final. Normalmente, los ojos, la nariz y la boca son pedazos de diferentes imágenes”.

Este laborioso proceso da como resultado imágenes fotorrealistas con un sorprendente parecido al retrato histórico. Con este proceso, el general y líder revolucionario haitiano Toussaint Louverture (o L'Ouverture) se convierte en un héroe moderno vestido con un chaleco azul. Pero no todas las modernizaciones son de héroes. La condesa húngara del siglo XVI Isabel Bathory se moderniza, pero sus ojos oscuros y sus labios fruncidos siguen ocultando a la brutal asesina que lleva dentro. Algunos retratos son incluso anónimos, como el del joven pintado en una tabla de madera de la momia de Fayum. Unos 2,000 años después de su creación, su expresión conmovedora parece tener tanta vida como la de cualquier persona viva hoy.

Para estar al día con el proyecto Royalty Now de Saladin, visita su sitio web e Instagram. También puedes ver cómo realiza estos fascinantes retratos en su canal de YouTube.

Becca Saladin moderniza personajes históricos en una serie titulada Royalty Now. Sigue hacia abajo para ver algunos de sus mejores trabajos.

Aristóteles

Chevalier de Saint Georges

Condesa Isabel Bathory

La joven de la perla de Johannes Vermeer

Reina María Antonieta de Francia

Leonardo da Vinci

Rey Sejong el Grande de Corea

Catalina Howard, reina de Inglaterra

Juana de Arco

Jane Austen

Gobernante yoruba, cabeza ife de bronce

Rey Enrique VIII de Inglaterra

Toussaint L'Ouverture

Policarpa Salavarrieta, “la Pola”

Sultán Solimán el Magnífico

Rey Ricardo III de Inglaterra

Royalty Now: Sitio web | Instagram | Etsy | YouTube

My Modern Met obtuvo permiso de Becca Saladin para reproducir estas imágenes.

