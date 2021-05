15 Series de televisión para arquitectos y fans de la arquitectura

Si eres de esos que pueden ver una serie completa mientras hacen otra cosa, no estás solo. Muchos arquitectos y diseñadores hacen esto; pero incluso si no eres de lo que ven tele mientras están trabajando, algunos programas pueden inspirarte durante tus ratos libres con su increíble world building y grandes ejemplos de arquitectura. Desde series de acción hasta documentales, hay muchos programas de televisión con contenido que emocionará especialmente a los arquitectos, diseñadores y fans de la arquitectura.

Programas de ciencia ficción como Westworld y The Expanse están llenos de una increíble arquitectura de fantasía y ciudades que te inspiran a pensar de forma creativa. Por otro lado, series documentales como Abstract: The Art of Design y The World's Most Extraordinary Homes presentan edificios de la vida real y diseñadores increíbles que te mostrarán tu próximo proyecto favorito. Incluso las comedias de situación pueden recargar tu creatividad. Por ejemplo, puede que no presenten la gran escala de arquitectura o la profundidad histórica de otros géneros, pero la serie How I Met Your Mother tiene por protagonista a uno de los arquitecto más famosos de la cultura pop, aunque la mayoría está de acuerdo en que Ted Mosby puede no ser la representación más precisa de esta profesión.

¡Sigue leyendo para encontrar tu próximo programa de televisión favorito! Estas opciones te inspirarán y te harán aprender algo. Si lo tuyo es el cine, echa un vistazo a nuestro artículo sobre películas para arquitectos y amantes de la arquitectura.

Series de televisión para arquitectos y fans de la arquitectura

Altered Carbon

Sinopsis: Altered Carbon es una serie cyberpunk de Netflix basada en una novela de Richard K. Morgan. El programa tiene lugar en un mundo alternativo donde la conciencia humana puede almacenarse en “pilas” y transferirse a diferentes cuerpos. Takeshi Kovacs es un soldado que despierta a un nuevo cuerpo y es contratado para investigar un asesinato.

Por qué deberías verlo: Esta serie es un todo un espectáculo para arquitectos y diseñadores. Tiene un increíble world building con arquitectura y diseño urbano que se adapta perfectamente al universo alternativo. La naturaleza de almacenar la conciencia humana, que básicamente resulta en la inmortalidad, conduce a una gran brecha entre ricos y pobres. Esta disparidad se puede encontrar en el entorno construido en Altered Carbon: ciudades futuristas con un alta densidad poblacional se encuentran muy por debajo de las mansiones de diseño clásico en el cielo.

Avatar: La leyenda de Aang

Sinopsis: Avatar: la leyenda de Aang es una caricatura estadounidense que se emitió en Nickelodeon. El programa está ambientado en un mundo donde ciertas personas llamadas “maestros” tienen el poder de manipular uno de cuatro elementos: agua, tierra, fuego o aire. Una persona, conocida como el Avatar, tiene la capacidad de dominar los cuatro elementos y su responsabilidad es mantener el equilibrio del mundo. El programa sigue al Avatar actual, un niño de 12 años llamado Aang que reapareció recientemente después de 100 años. Durante su ausencia, la Nación del Fuego le ha hecho la guerra a las otras naciones y ha desequilibrado al mundo. Así, es responsabilidad de Aang arreglar las cosas.

Por qué deberías verlo: Aunque algunas personas pueden no estar interesadas en los dibujos animados, el mundo creado para Avatar: la leyenda de Aang no tiene comparación con sus historias complejas y tradiciones locales. Aunque solo hay cuatro naciones, los personajes principales de Avatar viajan a ciudades únicas que muestran arquitectura y culturas diversas. El elemento dominante influye en el diseño de la arquitectura y en el funcionamiento de las ciudades, desde “calles” hechas de agua corriente en la Nación del Agua y un sistema de deslizamientos de rocas en la ciudad de tierra de Ba Sing Se. Esta serie es un imperdible por su historia increíblemente original y su mundo cuidadosamente diseñado.

How I Met Your Mother

Sinopsis: How I Met Your Mother es una comedia de situación contada desde la perspectiva de un padre, quien le cuenta una historia (demasiado) larga a sus hijos. Sigue la vida de Ted Moseby, un joven arquitecto que vive en Nueva York, y todos los eventos que lo llevaron a conocer a la madre de sus hijos, Luke y Penny.

Por qué deberías verlo: Aunque How I Met Your Mother en realidad no trata sobre arquitectura, probablemente tiene al arquitecto más famoso de la televisión. Ted Mosby es un joven arquitecto que intenta triunfar en Nueva York. Aunque parece pasar la mayor parte de su tiempo con sus amigos, tenemos una ventana a su vida como arquitecto. Mosby lucha con un jefe que no aprecia su trabajo de diseño antes de fundar su propia firma, Mosbius Designs. Aunque probablemente no verás esto por la arquitectura de Nueva York, es un programa alegre con claras referencias al diseño.

Mad Men

Sinopsis: Mad Men es una serie dramática de época sobre la firma de publicidad Sterling Cooper en Madison Avenue en Nueva York. El programa sigue la dramática vida personal y profesional de los “hombres locos” y las mujeres que trabajan en el estresante campo de la publicidad. El programa cubre un largo periodo de tiempo a medida que la compañía y los personajes se adaptan a los cambios sociales y profesionales a lo largo de los años 60 y 70.

Por qué deberías verlo: Mad Men es una gran serie para los diseñadores. A medida que avanza la serie, podrás percibir los cambios graduales a través del diseño, las tendencias arquitectónicas e incluso la ropa. Gran parte de la historia tiene lugar en las oficinas de la agencia de publicidad Sterling Cooper, de la cual hay muchas tomas increíblemente compuestas de los interiores. Aunque la historia en sí es fascinante, también te impresionará lo cuidadosamente investigado y preciso que es cada periodo de tiempo y la cantidad de pistas sutiles que encontrarás sobre cómo cambian los tiempos.

Westworld

Sinopsis: Westworld es un western de ciencia ficción sobre un parque de atracciones de fantasía del mismo nombre. En Westworld, los visitantes ricos pueden hacer lo que quieran. Sus fantasías más salvajes son posibles gracias a los anfitriones robóticos que utilizan la conciencia artificial. El principal atractivo de Westworld es que no importa cuán salvajes sean las solicitudes, los invitados no enfrentarán consecuencias por lo que suceda ahí.

Por qué deberías verlo: Este programa es una gran elección para arquitectos y diseñadores debido a las ciudades únicas y los edificios que las conforman. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estos programas diseñan todas estas increíbles estructuras? En el caso de Westworld, los proyectos conceptuales se tomaron de los archivos de la firma de arquitectura BIG, o Bjarke Ingels Group, y se utilizaron para llenar las ciudades. Si miras la serie, fíjate si puedes adivinar qué edificios fueron conceptos reales desarrollados por estos arquitectos.

Abstract: The Art of Design

Sinopsis: Abstract: The Art of Design es una serie documental de Netflix que nos presenta a grandes creativos en muchos ámbitos del diseño. Cada episodio trata sobre un diseñador de renombre mundial de un campo en específico. La primera temporada incluye ilustración, diseño de calzado, escenografía, diseño automotriz, diseño gráfico, fotografía, diseño de interiores y, por supuesto, arquitectura.

Por qué deberías verlo: Los arquitectos o fans de la arquitectura querrán ver Abstract para los temas de arquitectura y diseño de interiores, como los episodios sobre Bjarke Ingels e Ilse Crawford. Sin embargo, además de estas opciones, otros episodios de diseño de Abstract son igual de entretenidos. Aunque es posible que no te sientas muy conectado con el arte del diseño de calzado, estas disciplinas son excelentes fuentes de inspiración para ayudarte a pensar desde otra perspectiva y desbloquear algo de creatividad en tus propios estudios de diseño.

The World's Most Extraordinary Homes

Sinopsis: The World’s Most Extraordinary Homes te muestra algunos de los diseños de casas más alocados del mundo. Los anfitriones del programa son el arquitecto Piers Taylor y la actriz Caroline Quentin, quienes viajan a lugares nuevos y emocionantes para encontrar estas casas únicas.

Por qué deberías verlo: Prepárate para encontrar nuevas ideas cuando veas The World’s Most Extraordinary Homes. Incluso si no estás muy interesado en la arquitectura o el diseño residencial, estos increíbles diseños te harán pensarlo dos veces. Desde casas construidas en acantilados empinados hasta extravagantes estructuras de madera entre los árboles, esta serie seguramente te inspirará gracias a una arquitectura divertida e inusual.

Amazing Interiors

Sinopsis: Este es otro reality show que te muestra algunas casas inusuales. Al igual que en World’s Most Extraordinary Homes, esta serie se centra en interiores únicos. De hecho, muchas de las casas que aparecen se ven algo aburridas desde fuera; la parte emocionante está dentro de la casa.

Por qué deberías verlo: Si estás más interesado en el diseño de interiores, Amazing Interiors es la opción perfecta para ti. Muchos de los lugares que aparecen en este programa son seleccionados por sus funciones secundarias inesperadas, como museos a tiempo parcial e incluso una montaña rusa en el patio trasero. Verás tres “interiores asombrosos” diferentes en cada episodio. No te pierdas este programa para ver algunas ideas de diseño atrevidas y gemas ocultas.

Grand Designs

Sinopsis: Grand Designs es otro reality show más que nos lleva de visita a algunas casas increíbles. El anfitrión del programa es Kevin McCloud y se ha transmitido desde 1999. Sin embargo, a diferencia de algunos de los otros programas de esta lista, Grand Designs te da un poco más de información sobre el proceso de construcción, ya que estas casas se encuentran en diferentes niveles de terminación. Al comienzo de cada episodio, McCloud nos presenta a los clientes y la visión del proyecto final. Cada episodio se cierra con un recorrido por la casa terminada.

Por qué deberías verlo: Grand Designs es una elección clara para arquitectos y diseñadores por las casas que aparecen en la serie, pero también porque cada episodio presenta al espectador el proceso de diseño y construcción. Dado que la serie ha durado tanto tiempo, seguro verás algo que se ajusta a tu propio estilo de diseño.

Blown Away

Sinopsis: Blown Away es una competencia televisada de vidrio soplado en la que 10 sopladores de vidrio compiten por una residencia de arte en el Museo del Vidrio de Corning y un premio en efectivo de 60,000 dólares. Cada artista tiene el desafío de crear un tema y un objeto a medida que los artistas son eliminados.

Por qué deberías verlo: Aunque no se trata de arquitectura, Blown Away es un gran programa para diseñadores que aprecian la artesanía. En cada tarea, los participantes deben usar conceptos de alto nivel y equilibrarlos con las restricciones de tiempo y su propia capacidad personal. Te sorprenderás de las increíbles obras que crean estos artistas del vidrio.

Tales from the Loop

Sinopsis: Tales from the Loop es una serie original de Amazon basada en el trabajo de un artista y diseñador digital Simon Stålenhag. Cada episodio de la serie se basa en la vida de un residente de Mercer, Ohio. Al verla, poco a poco comenzarás a aprender más sobre la ciudad y su instalación subterránea llamada “Loop”, donde los investigadores intentan “hacer posible lo imposible”.

Por qué deberías verlo: Este programa es ideal para diseñadores y arquitectos. Se basa en el trabajo de Simon Stålenhag, un popular artista digital cuyo estilo de diseño incluye imágenes surrealistas de futuros tecnológicos. Dado que este programa se basa en obras de arte increíbles, encontrarás escenas bellamente compuestas y una narración realmente hermosa en la arquitectura alternativa de Tales from the Loop.

The Mandalorian

Sinopsis: Parte de la saga Star Wars, The Mandalorian es una serie que se centra en un misterioso cazarrecompensas contratado para encontrar y traer de vuelta a “El Niño”, que en la cultura popular es mejor conocido como Baby Yoda. Más tarde, decide escapar con el bebé e intentar devolverlo a su especie. Los eventos de esta serie ocurren cinco años después de la sexta película de Star Wars, El retorno del Jedi.

Por qué deberías verlo: The Mandalorian es una producción de alto presupuesto que los arquitectos y diseñadores pueden disfrutar por su detallada arquitectura espacial. Mientras sus protagonistas viajan, conocerás muchas culturas espaciales interesantes y verás hermosos interiores en ciudades espaciales del desierto o naves espaciales de alta tecnología. Si te gusta la arquitectura de la ciencia ficción y las estructuras fuera de este mundo, te encantarán todos los diseños creativos en The Mandalorian.

American Horror Story: Hotel

Sinopsis: Como habrás adivinado por el título, esta sugerencia es un programa de terror estadounidense centrado en un hotel. American Horror Story: Hotel es la quinta temporada de esta serie de antología e incluye nuevos miembros del reparto como Lady Gaga. La historia tiene lugar en el Hotel Cortez en Los Ángeles, California, donde el detective de homicidios John Lowe investiga crímenes. El hotel está plagado de algunos asesinos, incluidos el Asesino de los Diez Mandamientos y la Condesa.

Por qué deberías verlo: American Horror Story: Hotel ocurre en un hermoso hotel basado en parte en el misterioso Cecil Hotel en Los Ángeles. El espectacular vestíbulo está adornado con detalles rojos y dorados que no siguen el modelo de ningún hotel real. El diseñador de producción Mark Worthington comparte que el diseño tuvo algo de inspiración en la historia de la arquitectura, explicando: “Tonalmente, pensé que el art déco tendría sentido para el género de terror porque puede ser oscuro, puntiagudo y extraño y la composición es extraña. Es hermoso, pero no es necesariamente atractivo”.

The Expanse

Sinopsis: Esta serie de ciencia ficción tiene lugar cientos de años en el futuro a medida que los humanos comienzan a colonizar otros planetas. Ahora, Marte y la Tierra se acercan a la guerra. Los personajes principales incluyen al detective Josephus Miller, Chrisjen Avasarala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el oficial del barco James Holden. Este equipo y la tripulación deben descubrir una conspiración que tendrá un impacto dramático en la guerra inminente.

Por qué deberías verlo: Amamos The Expanse por su gran world building y sus conceptos sobre la arquitectura en el espacio. Al igual que The Mandalorian, este programa imagina un nuevo tipo de arquitectura y cómo el diseño puede cambiar de la Tierra a Marte, o donde sea que vayan los humanos. También nos encantan los interiores de las naves espaciales que actúan como telón de fondo para muchas escenas de esta serie.

Cowboy Bebop

Sinopsis: Cowboy Bebop es otro western espacial. Es un anime popular sobre una tripulación de cazarrecompensas que viaja en su nave espacial llamada Bebop. La mayoría de los episodios siguen la cacería del equipo mientras viajan por el espacio. Si bien el programa está lleno de lugares nuevos e interesantes, un tema común de Cowboy Bebop es una batalla constante contra el aislamiento y la soledad. Algunos la consideran la mejor serie de anime de la historia.

Por qué deberías verlo: Este anime tiene un lugar en esta lista debido a su world building. Al verla, podrás apreciar encuentros interesantes en los estilos arquitectónicos en diferentes planetas. Es posible que puedas encontrar influencias de catedrales góticas, callejones que parecen sacados directamente de Tokio y edificios futuristas que se parecen al último proyecto de Zaha Hadid. Si no lo ves por la historia, fíjate en estas excelentes influencias de diseño.

