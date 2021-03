La arquitectura de Zaha Hadid: 10 grandes edificios de la reina de la curva

La dama Zaha Hadid fue una de las arquitectas más revolucionarias y conocidas del siglo XXI. Su repentina muerte a la edad de 65 años puso al mundo de la arquitectura de cabeza y truncó su increíble carrera. Su legado sigue vivo hasta hoy, y su estudio de arquitectura, Zaha Hadid Architects, sigue siendo uno de los más importantes a nivel mundial. Algunos de sus principales logros son el diseño de la mayor terminal aeroportuaria del mundo en un solo edificio y la obtención del legendario Premio Pritzker.

El estilo de Hadid suele entenderse como deconstructivismo, un estilo de arquitectura posmodernista que descompone y manipula las formas para crear obras inesperadas. Cada proyecto diseñado por Hadid es nuevo, pero todos parecen estar relacionados en cuanto a fragmentación, curvas increíbles y una estructura que se siente tan futurista que apenas parece real para nuestra época. A raíz de un artículo escrito por The Guardian, ahora la llaman con cariño “la reina de la curva“. En respuesta a las preguntas sobre su inusual estilo de diseño, Hadid dijo: “Hay 360 grados, así que ¿por qué solo quedarse con uno?”.

Para apreciar plenamente su arquitectura, es importante conocer a la mujer que hay detrás de ella.

Una breve biografía de Zaha Hadid

Hadid nació en Bagdad, Irak, y recibió una educación internacional antes de formarse en la Architectural Association de Londres. También tuvo como mentor a otro arquitecto de renombre mundial, Rem Koolhaas, de OMA, entre otros. Muchos de sus allegados vieron que Hadid tenía unas expectativas increíblemente altas para sí misma y para todos los que la rodeaban. “La arquitectura es como la escritura”, dice Hadid. “Tienes que editarla una y otra vez para que parezca que no hay esfuerzo”. Viendo sus proyectos llenos de curvas y giros imposiblemente complicados, está claro que su precisión dio sus frutos.

Más adelante en su carrera, Hadid se interesó por ampliar sus increíbles edificios monumentales para convertirlos en piezas de infraestructura. “Empecé intentando crear edificios que brillaran como joyas aisladas”, explicó en una ocasión, “ahora quiero que se conecten, que formen un nuevo tipo de paisaje, que fluyan junto con las ciudades contemporáneas y la vida de sus gentes”. Al desplazarte por los siguientes proyectos, podrás seguir su progresión y la escala creciente de los proyectos.

Sigue leyendo para ver algunos de nuestros proyectos favoritos de Zaha Hadid. ¿Cuántos proyectos icónicos reconoces? Puede que encuentres tu nuevo diseño favorito de esta maravillosa arquitecta.

La icónica arquitectura de Zaha Hadid

Estación de Bomberos Vitra (1993)

La Estación de Bomberos Vitra fue uno de los primeros proyectos arquitectónicos de Hadid e incluye los mismos gestos dinámicos y radicales que caracterizarían su carrera. El encargo surgió tras un incendio que destruyó estructuras en el Campus Vitra. Hadid fue elegida para diseñar y ejecutar un edificio que ayudara a proporcionar un alivio inmediato para futuras catástrofes.

Más tarde, Weil am Rhein abrió su propia estación de bomberos y ahora la Estación de Bomberos Vitra se utiliza para exposiciones. A pesar de su escaso uso para la función para la que fue diseñado, este encargo situó los diseños de Hadid en el mismo campo que los de otros arquitectos famosos, como Frank Gehry. La Estación de Bomberos Vitra demostró que, aunque los diseños de Hadid eran poco ortodoxos, eran ciertamente posibles.

Centro de Ciencias Phæno (2005)

El encargo del Centro de Ciencias Phæno surgió de un concurso internacional de diseño en el año 2000. El edificio futurista de Hadid destacó como una solución moderna pero elegante que cumplía las exigencias de un centro dedicado a la ciencia. Ahora se considera un elemento icónico del paisaje urbano de Wolfsburgo, Alemania.

La enorme estructura parece flotar sobre el suelo, creando una plaza pública al aire libre que activa el lugar y atrae a los espectadores hacia el museo. Como en gran parte de la obra de Hadid, los enormes paneles de hormigón se “doblan” con fluidez para envolver cada curva, interrumpidos únicamente por las ventanas dispersas recortadas en la pesada masa de hormigón. Si crees que este edificio se ve genial desde lejos, espera a verlo de cerca. Mirar a través de las enormes ventanas en forma de paralelogramo podría convencerte de que has entrado en una nave espacial.

Ópera de Guangzhou (2010)

La Ópera de Guangzhou es un ejemplo perfecto de arquitectura que realmente celebra la estructura. Situado en el centro del distrito cultural de Guangzhou, este edificio permite tomar impresionantes fotografías al reflejarse en el río de las Perlas. Dos singulares masas en forma de roca dan la bienvenida a los visitantes al nuevo centro cultural con sus inclinadas fachadas de cristal.

Zaha Hadid Architects explica que la forma se inspiró en “los guijarros de un arroyo alisados por la erosión” para crear los perfiles de la Ópera de Guangzhou. Los guijarros alisados alternan entre grandes zonas sólidas y zonas transparentes que muestran la enorme estructura utilizada para soportar cada pliegue o curva. Además de la impresionante estructura y de la belleza del edificio como objeto único, Hadid superó un reto más. La Ópera de Guangzhou contribuyó a establecer la identidad de la zona circundante como un importante distrito cultural de Guangzhou.

Puente Sheikh Zayed (2010)

El puente Sheikh Zayed es un poco diferente de las otras estructuras de esta lista. Aunque técnicamente no es un edificio, es fácil reconocer que este diseño procede de la “reina de la curva”. La autopista se apoya en arcos fluidos que se estiran sutilmente para formar una onda sinusoidal a lo largo de toda la estructura. El singular puente conecta la isla de Abu Dhabi con la costa sur del Golfo y añade cuatro carriles de tráfico en cada sentido.

Galaxy SOHO (2012)

Galaxy SOHO es un complejo de cuatro edificios abovedados unidos por puentes que se conectan sin esfuerzo y crean espacios públicos. Está estrechamente relacionado con otro edificio de Pekín diseñado por Hadid llamado Wangjing Soho. La organización central de Galaxy SOHO en torno a un espacio abierto se inspira en los patios tradicionales chinos. Esta relación hace que el edificio sea un gran ejemplo de arquitectura que toma prestadas importantes ideas funcionales u organizativas al tiempo que crea su propia identidad o lenguaje de diseño. Aunque Galaxy SOHO conserva la organización centralizada, ese es el único aspecto de este complejo que parece tradicional.

Aunque la originalidad de Hadid es la razón por la que se ganó su estatus de arquitecta estrella, no todos creen que su estilo sea apropiado en todas partes. El Centro de Protección del Patrimonio Cultural de Pekín declaró que el proyecto no encajaba con el estilo, el paisaje o la combinación de colores del área circundante de Pekín. Sin embargo, Hadid cumplió con los requisitos de la ciudad a su manera. Las intersecciones creadas a través de los inusuales puentes y conexiones y el diseño general buscaban “responder a las variadas relaciones contextuales y a las condiciones dinámicas de Pekín”. Sea o no apropiado este complejo, es difícil no quedar impresionado al mirar desde el increíble patio central del Galaxy SOHO.

Centro Heydar Aliyev (2012)

El Centro Heydar Aliyev es posiblemente el edificio más famoso diseñado por Hadid, aunque no se le conozca por su nombre oficial. La increíble simplicidad y la hermosa conexión entre el edificio y el paisaje hacen de este edificio una de las mejores obras de Hadid. Aparte de su forma reconocible al instante y de su hermoso gesto arquitectónico, el diseño del Centro Heydar Aliyev también tiene importancia por su emplazamiento.

Según la ZHA, la arquitectura de Bakú, Azerbaiyán, mantiene las ideologías arquitectónicas y urbanas de cuando formaba parte de la Unión Soviética. Azerbaiyán dio un impulso cultural para invertir en arquitectura e infraestructuras que le ayudaran a modernizarse tras conseguir su independencia en 1991. El concurso de diseño de 2007 para el Centro Heydar Aliyev, por tanto, incluía una importante tarea: crear un edificio que albergara la cultura de la nación, que la separara de su pasado soviético y que transmitiera la promesa de un futuro más brillante.

Havenhuis Antwerpen (2016)

Havenhuis Antwerpen, o Oficinas Portuarias de Amberes, es un edificio gubernamental encargado de ser la nueva sede de la Autoridad Portuaria de Amberes. El concurso para este edificio establecía el estricto requisito de conservar el edificio de bomberos. La propuesta de Hadid para este proyecto de reutilización adaptativa incluía un edificio secundario con cubierta de cristal que se situaría justo encima del edificio de bomberos y se apoyaría en una sola columna.

El edificio en sí era una abstracción de un velero en referencia al frente marítimo circundante. Los paneles en forma de diamante cubren cada una de las fachadas del barco y alternan entre el vidrio y los materiales opacos. De este modo, no se diseñan ventanas reales, sino que un marco más amplio define dónde entra la luz en el edificio y dónde no. Las propias formas de diamante también se inspiran en la ubicación del lugar, ya que son una referencia a la relación de Amberes con los diamantes. Así que, aunque la futurista nave espacial de cristal en el cielo parezca no preocuparse mucho por el contexto que la rodea, está claro que Hadid investigó muy bien sobre la historia de la ciudad.

520 West 28th Street (2017)

Si alguna vez te has paseado por el High Line de Nueva York—una vía férrea abandonada convertida en parque elevado—sabes que puede esperar ver arquitectura increíble. Uno de estos edificios de lujo fue diseñado por Hadid y presenta las geometrías futuristas habituales en su obra. El 520 West 28th Street incluye cuatro galerías de arte en la planta baja, apartamentos de lujo y un ático dúplex empotrado en el borde del edificio. La forma de L hace que los transeúntes del High Line tengan una gran vista del primer y único edificio residencial de Hadid en Nueva York.

Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing (2019)

El Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing, a veces apodado la estrella de mar, es el segundo aeropuerto internacional de Pekín y la mayor terminal aeroportuaria de un solo edificio del mundo. El aeropuerto es también uno de los últimos proyectos en los que trabajó Hadid antes de su muerte en 2016. Aunque todos los edificios de esta lista planteaban retos estructurales extremos, este proyecto puede ser el más ambicioso de la amplia cartera de ZHA. Está previsto que el aeropuerto acoja a 72 millones de pasajeros al año en 2025, y aunque nos encantan los fascinantes interiores del aeropuerto de Pekín-Daxing, la organización de Hadid para satisfacer esta demanda puede ser la mejor parte del diseño.

El plano radial en forma de estrella de mar se diseñó para agilizar el flujo de pasajeros y minimizar los tiempos y las distancias a pie entre las puertas. Esta última característica ayuda especialmente a los pasajeros que intentan llegar a su vuelo de conexión. También se han simplificado los espacios separando el programa del aeropuerto en plantas distintas para los viajes internacionales y los nacionales, ya que los requisitos de seguridad son diferentes para cada uno.

Está claro que los complicados requisitos funcionales y el enorme tamaño de la terminal del aeropuerto no impidieron a Hadid introducir sus características curvas. No dejes de ver la foto del interior del Aeropuerto Internacional de Pekín-Daxing para ver exactamente a qué nos referimos.

One Thousand Museum (2019)

Podría pensarse que los oníricos diseños de Hadid no funcionarían bien para un rascacielos. Sin embargo, One Thousand Museum puede demostrar lo contrario con su impresionante exoesqueleto que envuelve una torre de cristal suavemente curvada. El edificio de condominios está situado en Biscayne Boulevard, en Miami, Florida, y es uno de los más altos de la ciudad. Su reconocible esqueleto de hormigón reforzado con fibra de vidrio ayuda a distinguir el edificio de Hadid entre las demás torres de cristal, pero ese no es su único propósito. La estructura permite que el interior contenga menos columnas, dejando más espacio para los planos abiertos. Hadid falleció durante la construcción del One Thousand Museum, y el proyecto se completó unos tres años después de su muerte.