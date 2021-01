Fotógrafo retrata a un bisonte cruzando la carretera junto a una señal de “cruce de bisontes”

Aunque no lo creas, los animales también respetan las señales de tráfico. El fotógrafo de vida silvestre canadiense Tim Osborne capturó una divertida foto de un bisonte cruzando la carretera a principios de diciembre—y, por lo visto, se tomó muy en serio la señal de “cruce de bisontes”. El fotógrafo había hecho un viaje en coche hasta el Parque Nacional Elk Island, a las afueras de Edmonton, cuando se topó con una oportunidad fotográfica que no podía dejar pasar.

“¡Es bueno ver que el personal de Parques de Canadá ha entrenado con éxito a los bisontes para usar sus cruces marcados!”, bromeó Osborne cuando publicó la foto en Twitter. La foto obtuvo muchas reacciones del público, quienes encontraron divertida la casualidad de la imagen. Parques de Canadá incluso respondió a su tuit, diciendo: “Nos tomamos su entrenamiento MUY en serio”.

Como experimentado fotógrafo de vida silvestre, Osborne fue capaz de conseguir la toma desde una distancia segura al usar el equipo correcto. “Tengo un teleobjetivo largo”, explica. “Ciertamente no me ando con rodeos cuando se trata de animales como los bisontes. Parecen bastante mansos, pero no me gustaría verlos de mal humor”.

Por suerte, Osborne estaba en el lugar y el momento adecuados, y ahora todos podemos reírnos de su buena suerte.

My Modern Met obtuvo permiso de Tim Osborne para reproducir estas imágenes.