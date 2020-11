Esta rara tortuga albina luce como una rebanada de queso derretido

En la India, un granjero se topó con una tortuga con una apariencia bastante peculiar. La inusual tortuga tiene el color de la yema de un huevo o de una rebanada de queso amarillo, lo que sin duda la hace destacar. La foto de la tortuga fue publicada en línea por un miembro del Servicio Forestal Indio, y rápidamente se hizo viral gracias a su curiosa apariencia. Entonces, ¿qué tipo de tortuga es esta? En realidad es una tortuga de caparazón indio albina.

Estas tortugas de agua dulce son muy comunes en países de Asia meridional como Pakistán, India, Sri Lanka y Bangladesh. Si bien las típicas tortuga de caparazón indio son de color verde oscuro y marrón, el ejemplar que fue hallado recientemente tiene un aspecto definitivamente más vibrante. La criatura fue descubierta por un granjero local mientras trabajaba en sus campos en el estado de Odisha, en el este de la India. El granjero llevó a esta singular tortuga casa y luego alertó a los funcionarios forestales, que la entregaron a los conservacionistas.

Como suele ser el caso, el colorido de esta tortuga de caparazón indio se debe a la genética. “Es un trastorno congénito y se caracteriza por la ausencia total o parcial de pigmento de tirosina”, compartió Siddhartha Pati, director ejecutivo de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad. “Además, a veces se produce una mutación en la secuencia del gen o hay una deficiencia de tirosina”.

La tirosina es un aminoácido que, entre otras cosas, ayuda a producir melanina. La melanina, por supuesto, es el pigmento que da color a la piel, los ojos, y (en el caso de las tortugas) los caparazones. El hecho de que la tortuga tenga los ojos rosados es un claro indicador de albinismo, a diferencia del leucismo, que solo es una pérdida parcial de pigmentación.

Se cree que esta tortuga de caparazón indio tiene entre un año y medio y dos años de edad, y ya ha sido liberada en la naturaleza. Esperemos que esta tortuga especial tenga una vida larga y feliz.

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It's one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020