Personas dejan palos en un cementerio como homenaje a un perro que murió hace 100 años

El cementerio Green-Wood en Brooklyn, Nueva York, es el lugar de descanso de muchos artistas y músicos famosos, incluyendo a Leonard Bernstein, Charles Ebbets y Jean-Michel Basquiat. Es común que los visitantes dejen flores en las tumbas de las personas que admiran para mostrar su admiración y respeto. Sin embargo, hay una tumba en particular que parece estar siendo visitada más que la mayoría. Vigilando la tumba de su dueño en la esquina de las avenidas Sycamore y Greenbough, encontramos la estatua de bronce de un perro llamado Rex, que murió hace más de un siglo. Desde hace muchos años, las personas han recolectado y colocado palos junto a sus patas, pero su colección ha crecido exponencialmente en los últimos meses.

Rex fue el fiel compañero de John E. Stow, uno de los principales comerciantes de fruta de la ciudad de Nueva York, quien murió en 1884. Los archivos de Green-Wood del siglo XIX incluyen una nota que se refiere a la colocación de una “figura de bronce de un perro” junto a la tumba de Stow. Sin embargo, no está claro si Rex está realmente enterrado allí. “Creo que a la gente le gusta creer que hay un perro enterrado allí y que muy bien podría serlo”, dice Stacy Locke, gerente de comunicaciones del cementerio Green-Wood. “Pero es difícil de saber”.

Este cementerio de 193 hectáreas se ha convertido en un lugar popular para explorar durante la pandemia de COVID-19, ya que hay mucho espacio para el distanciamiento social. Debido a la prominente ubicación de la tumba de Rex, los transeúntes pueden encontrarla fácilmente y rendir homenaje al “buen chico” dejando un palo o dos. “Está justo debajo de un árbol y hay muchos palos alrededor”, explica Locke. “La gente dejará caer un palo sobre sus pequeñas patas. Alguien también dejó una foto de un perro allí una vez, tal vez su pequeña mascota que falleció, como para decir, ‘Rex, cuida de mi pequeño'”.

Si estás en Nueva York, puedes encontrar el memorial de Rex en el cementerio Green-Wood, lote 2925, sección 81.

In Greenwood Cemetery in Brooklyn there is a gravestone for a dog named Rex. People bring him sticks and place them at his feet because he is still a good boy. cc: @dog_rates pic.twitter.com/0GhxcZwjSz — Kevin T. Morales 🗳 (@KevinTMorales) August 2, 2020

People have laid sticks on the grave of this good boy. pic.twitter.com/z6TPUdo5wn — T R Windham (@terrawindham) June 22, 2020

I took a walk in Greenwood Cemetery today and looks at all the sticks piled up for the goodest boy Rex 😭😭😭 pic.twitter.com/iey05ks8MT — Meghan (@meghanad) March 31, 2020

