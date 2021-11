Los ganadores del concurso Weather Photographer of the Year 2021 celebran la belleza de la naturaleza

Con casi 9,000 fotografías inscritas, el jurado del concurso anual Weather Photographer of the Year tuvo la difícil tarea de nombrar a un ganador. Pero al final, una impresionante foto de una mañana de otoño con niebla en Italia se llevó el primer premio. Morning Fog de Giulio Montoni le valió el título de Weather Photographer of the Year (“fotógrafo del tiempo del año”) en el concurso que organiza la Real Sociedad Meteorológica en asociación con AccuWeather.

“Esta foto solo puede tomarse desde un lugar. Hay una pequeña iglesia en la cima de una colina en la ciudad de Airuno, en la provincia de Lecco, en Italia”, comparte Montoni. “Bajo la niebla pasa el río Adda. En los meses de otoño, algunos días es posible ver este espectáculo con los primeros rayos de luz del amanecer. Después de 20 minutos, todo se acaba. Este premio vale las horas de frío que soporté esperando a la luz perfecta para esa foto”.

Montoni compitió contra más de 3,300 fotógrafos de 114 países diferentes, muchos de los cuales produjeron obras dignas de ser premiadas. Entre ellos se encuentra el ganador del tercer lugar, Serge Zaka. El fotógrafo francés se ganó el voto del público por su perfecta foto de una tormenta eléctrica en la bahía de Cannes. La imagen de Zaka, nítida y clara, presenta profundos contrastes de luz y sombra creados por la tormenta. También hubo mucha fotografía imaginativa, como demuestra la selfie tomada por el fotógrafo ruso Evgeny Borisov. Justo después de la primera nevada sobre un lago, se sentó en una balsa para observar mientras aún había zonas del agua sin congelar. Su creatividad fue recompensada con el segundo lugar en el concurso.

La novedad de este año es la categoría de fotografía móvil. Christopher de Castro Comeso, de Abu Dhabi, fue el ganador inaugural de esta categoría por su imagen de Qasr Al Hosn en una mañana con niebla. Este fotógrafo demostró que las mejores fotos pueden ocurrir en cualquier momento: acababa de dejar a su mujer en el trabajo cuando vio que se formaba niebla alrededor del monumento. Sabía que era un momento especial, así que lo capturó con la única cámara que tenía a la mano: la de su teléfono.

Todos los ganadores y finalistas pueden verse en el sitio web del concurso; aquí te presentamos algunos de nuestras fotos favoritas de este año.

Mira algunas de las fascinantes fotografías premiadas en el concurso Weather Photographer of the Year 2021.

Weather Photographer of the Year: Sitio web | Facebook | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso del concurso Weather Photographer of the Year para reproducir estas imágenes.