Par Toutatis ! Ce mois-ci, la légendaire bande-dessinée Astérix fête ses 62 ans ! Le premier volume, Astérix le Gaulois, est sorti le 29 octobre 1959. Et depuis, les irréductibles gaulois divertissent les petits et les grands avec leur aventures rigolotes et leurs adversaires loufoques. Les créateurs d'Astérix ont ainsi aidé la France à redécouvrir ses fières racines anciennes. Se présentant un peu comme une satire “historique”, Astérix nous invite à réfléchir aux sources d'inspiration qui ont conduit à la création de l'une des bandes dessinées françaises les plus appréciées, non seulement en France mais dans le monde entier.

My Modern Met France vous invite donc à (re)découvrir les faits historiques, géographiques et folkloriques qui ont inspiré l'œuvre littéraire et illustrative des auteurs d'Astérix, Albert Uderzo et René Goscinny.

Voici 5 Faits Réels Qui Ont Inspiré La Bande-Dessinée Astérix :

Le Personnage d'Astérix Est Basé Sur Vercingétorix

L'ingénieux petit gaulois Astérix n'a pas existé, cependant il est basé sur un personnage français très connu : Vercingétorix. Vercingétorix, dont le nom en celtique signifie “grand roi des guerriers” était le chef et le roi des Arvernes (peuple de Gaule indépendante) de 52 à 46 av. J.-C. Tout comme notre moustachu téméraire, Vercingétorix était célébré pour ses prouesses militaires et perçu comme un incroyable guerrier.

C'est entre 1870 et 1950, sous Napoléon III, que l'on donne à Vercingétorix une importante dans l'Histoire de la France, le programme scolaire définissant le roi Gaulois comme le tout premier chef de la nation. Ainsi, l'histoire de Vercingétorix et l'identité gauloise était en vogue à l'époque où Uderzo et Goscinny ont commencé leur recherche d'un sujet pour leur nouvelle série de bandes dessinées.

Les Références Historiques Sont Souvent Tirées de la Guerre des Gaules

René Goscinny et Albert Uderzo ont déjà emprunté à l'Histoire Gauloise les traits de leur célèbre chef guerrier, mais ce n'est pas l'unique élément historique ayant inspiré leur bandes-dessinées. En effet, Astérix se retrouve dans un contexte assez similaire à celui dans lequel était Vercingétorix : en conflit avec les Romains.

La guerre des Gaules est une série de campagnes militaires menées par Jules César contre plusieurs tribus gauloises de la Gaule indépendante, l'une d'elle étant la tribu de Vercingétorix. Cette guerre entre l'Empire romain et la Gaule aboutit à la décisive bataille d'Alésia en 52 av. J.-C., lorsque la coalition gauloise menée par Vercingétorix est vaincue par l'armée romaine de César grâce à leur siège méthodique. Suite à cette défaite, la République romaine prend contrôle sur l'ensemble de la Gaule.

“Pour écrire son scénario, Goscinny s’est solidement documenté à partir des récits de Jules César sur la guerre des Gaules. Il a construit l’image d’Astérix par l’intermédiaire des peintures romantiques du XIXe siècle et des leçons d’histoire d’alors, qui étaient présentes dans les manuels scolaires “, explique Éric Teyssier, universitaire et historien français.

Le Village des Irréductibles Gaulois Est Inspiré du Village d'Erquy en Bretagne

Le village des irréductibles gaulois vous semble familier ? Il s'avère qu'il est inspiré d'un village français en Bretagne. Albert Uderzo a précisé lors d'un entretien qu'il avait reconnu avoir été profondément inspiré par le littoral des Côtes d'Armor. Après la guerre, lui et sa famille passaient fréquemment leurs vacances à Erquy, un petit village avec des paysages époustouflants du littoral des Côtes d'Armor.

Ainsi, quelques clins d'œil à Erquy ont été faits dans les illustrations d'Uderzo, comme l'allusion à Tu-es-Roc, l'ancien hameau où vivaient de nombreux pêcheurs dans La Galère d'Obélix (1996).

Les Gaulois Ne Craignaient Que La Foudre

L'intrigue du 33e album, Le ciel lui tombe sur la tête, est basé sur une légende antique sur les croyances celtes. D'après la légende raconté dans le livre Philippe II et Alexandre le Grand, rois de Macédoine par Richard de Bury, en 336 le Roi de Macédoine Alexandre le Grand, en pleine croisade panhellénique dans la région du Danube, il rencontre les Celtes. Le monarque arrogant leur demande alors ce qu'ils craignent le plus de toutes les choses mortelles. Leur réponse étonne le jeune roi car il s'attendait ce qu'ils lui répondent son propre nom, toutefois, ils affirment n’avoir peur que d'une seule chose, à savoir que le ciel ne leur tombe sur la tête. De même, nos valeureux Gaulois ne craignent qu'une seule chose : les éclairs de Toutatis.

Contexte Historique : Entre 1 600 et 1 300 av. J.C. : les Celtes venant des régions entre le Rhin et le Danube s'infiltrent progressivement dans l’Est et le centre de la Gaule, d'où la présence de croyances celtes en Gaule.

Le Casque d’Astérix Est Inspiré D’un Casque Celtique Du Ve Siècle Avant JC

S'il y a bien un élément immédiatement reconnaissable dans la représentation d'Astérix, c'est son casque ailé avec ses deux plumes qui selon leurs orientations révèlent son humeur. L'universitaire Éric Teyssier partage à nouveau un élément historique qui a inspiré l'emblématique casque du protagoniste moustachu.

“Pour créer le fameux casque ailé de son héros, Uderzo s’est fortement inspiré d’un casque celtique du Ve siècle après J-C. Jusque-là tout va bien. Mais ce casque est issu de l’illustration centrale des paquets de Gauloises, qui elle-même sort de l’imaginaire collectif sur la période” explique-t-il.

Articles Similaires :

3 Romans Incontournables Du Célèbre Écrivain Alexandre Dumas Et Les Histoires Vraies Dont Ils Sont Inspirés

Charles Perrault : Figure Emblématique du « Conte Merveilleux »

Appel À Tous Les Fans d’Alice Au Pays Des Merveilles, Cette Exposition Sensationnelle Au V&A Va Vous Couper Le Souffle

Les Hôtels Littéraires Ouvrent Une Nouvelle Branche Dédiée à Jules Verne à Biarritz