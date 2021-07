Charles Perrault : Figure Emblématique du « Conte Merveilleux »

Le Chat Botté, le Petit Chaperon Rouge et Cendrillon, sont des contes qui sont entrés dans la littérature française à la fin du XVIIe siècle et qui continuent de fasciner les petits et les grands. En France, ces contes sont associés à l'homme de lettres Charles Perrault qui les a écrits et rassemblés avec d'autres contes de la tradition orale française dans son recueil Les Contes de Ma Mère l’Oye. Saviez-vous que la plus ancienne version de Cendrillon remonte au IXe siècle Av. J.C, connue en Chine sous le nom de Yexian (葉限) ? Charles Perrault n'était pas le premier à raconter ces histoires captivantes, cependant, la manière dont il les a revisitées et inscrites dans le contexte politique et littéraire de son époque impose son œuvre comme succès indépendant.

Charles Perrault, Figure Emblématique du Genre Littéraire du Conte Merveilleux

Une Brève Biographie de Charles Perrault

Charles Perrault naît le 12 janvier 1628 d'une famille bourgeoise et lettrée installée à Paris. Dès son plus jeune âge, le cadet d'une fratrie de sept est passionné par les lettres. En effet, étant adolescent, il s'amuse à traduire en vers burlesques certains passages de l'Enéide, une épopée de Virgile prestigieuse datant de 19 av. J.-C.

Cependant, son parcours d'écrivain connaît quelques obstacles. Il poursuit des études de droit au collège de Beauvais et devient avocat au barreau de Paris en 1651 comme son père, mais sans vraie passion. Par la suite, après sa très courte carrière d'avocat, Perrault se retrouve à la Cour en temps que secrétaire de la « petite Académie » sous l'aile de Jean-Baptiste Colbert l’un de meilleurs hommes de confiance du roi Louis XIV. En 1671, il est élu à l'Académie Française où il participe à de grands changements dans l'institution, comme la fondation de l'Académie des Beaux-Arts et écrit même l’Épître dédicatoire de la première édition du Dictionnaire.

Pourtant, c'est en 1787 que Perrault commence a se faire remarquer, en temps qu'instigateur de la célèbre querelle des Anciens et des Modernes.

Charles Perrault à l’Académie Française : la Querelle des Anciens et des Modernes

Fidèle aux instincts littéraires de son adolescence, Charles Perrault devient le chef de file des Modernes dans la célèbre querelle entre Anciens et Modernes. Les Anciens pensent que la littérature a atteint son apogée dans l'Antiquité et que toute création littéraire après cette époque devrait s'efforcer de l'imiter. Ce point de vue est avancé par de grands noms de la littérature française du XVIIe siècle et toujours reconnus aujourd'hui comme Racine, La Fontaine et La Bruyère.

“La belle antiquité fut toujours vénérable ;

Mais je ne crus jamais qu’elle fût adorable.” – Le siècle de Louis le Grand, Charles Perrault (1687)

Utilisant l'argument inverse se trouvent les Modernes guidés par Charles Perrault accompagné notamment de Fontenelle (le neveu de Corneille). Leur idéologie prétend qu'une plus grande place devrait être accordée aux sciences et aux nouveaux arts. Perrault instigue donc cette querelle au sein de l'Académie Française lors d'une lecture de son poème Le siècle de Louis le Grand. À travers ce poème, il exprime un message controversé : son admiration pour le roi Soleil Louis XIV. Il affirme même la supériorité de l'empereur romain Auguste.

Les Contes de Ma Mère l’Oye : L’Âge d’Or du Conte Merveilleux

Malgré le fait que Charles Perrault n'ait publié qu'un seul recueil de contes, sa contribution au genre merveilleux est ce qui lui a permis des centaines d'années plus tard d'être inscrit dans la mémoire collective française.

Les Contes de ma Mère l'Oye ou Les Histoires ou contes du temps passé avec des moralités est un recueil de huit contes issus de la tradition orale par Charles Perrault : La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Chat botté, Les Fées, Cendrillon, Riquet à la houppe et Le Petit Poucet. L'ouvrage connaît immédiatement un grand succès. Les contes de Perrault s'inscrivent parfaitement dans l'idéologie des Modernes de l'auteur car il ne s'inspire pas de mythologie antique, mais emprunte à la tradition populaire.

L'utilisation de contes traditionnellement racontés lors des veillées villageoises (qui relève du registre merveilleux) n'enlève pas à l'œuvre de Perrault sa structure classique que l'on peut retrouver à travers la moralité à la fin de chaque conte écrite en vers. D'ailleurs, la moralité ne s'adresse pas seulement eux enfants, les adultes peuvent retrouver également des critiques politiques et littéraires contemporaines et sont même invités à s'interroger sur des questions sur la condition humaine telles que la famine, l'ascension sociale et la mort.

