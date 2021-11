Cette Femme Transforme Son Chat En Pleine Sieste En Un Jardin Zen Duveteux

Today seems as good a day as any to share these pics of the cat done as a Zen garden with the world pic.twitter.com/w3oJm8gacW

Les chats sont plutôt cools, mais il y a un félin à Sydney, en Australie, qui est si détendue qu'elle est devenue un jardin zen. La professeure, écrivaine et poète Sarah Holland-Batt a utilisé un petit râteau et quelques pierres pour transformer son chat, Lola, en ce qui ressemble à un jardin zen japonais.

(traduction du tweet) “Aujourd'hui semble un aussi bon jour que n'importe quel autre pour partager ces photos du chat en temps que jardin zen avec le monde.”

La fourrure de Lola constitue la surface idéale pour créer des motifs de râteau tourbillonnant, et le chat décontracté semble plus qu'heureux de rester assis tout en étant soigneusement peigné. Holland-Batt a publié des images de Lola en tant que jardin zen sur Twitter, et les photos sont rapidement devenues virales. “Les gens, le chat avait déjà une grande énergie de diva pour commencer”, écrit Holland-Batt. “Comment vais-je faire face à son ego maintenant ?”

Les photos ont même inspiré d'autres à essayer la même chose avec leurs propres chats. Sans surprise, tous les félins n'ont pas accepté d'être ratissés. Un propriétaire de chat a utilisé une fourchette et des cailloux pour créer un potager de fortune. Ils ont partagé une photo de leur création amusante et leur chat n'a pas l'air impressionné. Un autre utilisateur de Twitter a publié une vidéo de leur chat en train de se battre avec leur râteau avec irritation, associée à la légende “Nous avons essayé”.

Holland-Batt avoue se sentir un peu responsable des malheurs de ces chats. “Mille excuses à tous les autres chats du monde dont les propriétaires ont maintenant de Grandes Idées sur les petits râteaux”, dit-elle. “Seulement zen-ratissez votre chat s'ils l’apprécient, comme Lola!”

Si vous voulez un chat jardin zen, Holland-Batt a un conseil : “Acquérir un chat placide si nécessaire. La situation l'exige.”

Découvrez les photos de quelques chats jardin zen ci-dessous.

