Qu’Est-Ce Que Le Maneki-Neko? Découvrez L’Histoire Fascinante Du Chat Porte-Bonheur Japonais

Si vous avez déjà visité le Japon ou d'autres régions d'Asie, vous avez probablement déjà vu le petit ornement maneki-neko vous saluer depuis les vitrines des magasins et des restaurants. Également connue sous le nom de chat porte-bonheur, la figurine maneki-neko est censée apporter bonne fortune aux entreprises. Aujourd'hui, le chat kitsch est désormais reconnaissable dans le monde entier, mais l’histoire fascinante de l'emblématique porte-bonheur remonte au XVIIe siècle.

Qu'est-ce que le Maneki-Neko ?

Le maneki-neko est une figurine japonaise populaire censée apporter chance et fortune à son propriétaire. Habituellement fabriqué en céramique ou en plastique, il représente un chat Bobtail Japonais avec sa patte levée dans un geste d'appel. Sa patte se déplace d'avant en arrière dans un mouvement de balancement, et certains ont même des bras motorisés pour pouvoir agiter leur patte toute la journée. Les maneki-neko sont généralement exposés à l'entrée d’entreprises, telles que les restaurants, les bars et les laveries automatiques, afin d'inciter les clients à entrer.

Les Caractéristiques du Maneki-Neko

Les maneki-neko sont généralement représentés assis et tenant une pièce de monnaie koban, une pièce d'or ovale de la période Edo au Japon. Il y est inscrit sen man ryou (千万両), qui signifie 10 millions de pièces d'or.

Dans la culture occidentale, le geste d'appel consiste à sortir votre index de votre poing fermé, la paume de la main tournée vers votre corps. Le doigt se déplace à plusieurs reprises vers vous (comme un crochet) en essayant d'attirer quelqu'un plus près. Cependant, au Japon, le même geste invitant est fait en levant la main, paume vers le bas, et en repliant à plusieurs reprises les doigts vers le bas et vers l'arrière. C'est pourquoi la main du maneki-neko est tournée vers le bas. Le bras levé du chat peut être à gauche ou à droite, cela dépend de son propriétaire. Si son bras gauche est levé, le maneki-neko invite plus de clients, tandis que la patte droite levée invite la richesse et l'argent.

Les maneki-neko sont également disponibles en différentes couleurs, selon le type de chance que le propriétaire cherche à obtenir.

Que représentent les différentes couleurs ?

Blanc : Bonheur, pureté

: Bonheur, pureté Noir : Sécurité, éloigne les mauvais esprits

: Sécurité, éloigne les mauvais esprits Rouge : Protection contre la maladie

: Protection contre la maladie Doré : Richesse et prospérité

: Richesse et prospérité Rose : Amour et romantisme

: Amour et romantisme Bleu : Réussite dans l'éducation

: Réussite dans l'éducation Vert : Sécurité familiale

D'où Vient le Maneki-Neko ?

En raison de sa popularité dans les quartiers chinois, le maneki-neko est souvent pris à tort pour un objet chinois. Cependant, il est estimé que la figurine est apparue pour la première fois au cours de la dernière partie de la période Edo au Japon. Les origines exactes du porte-bonheur sont encore inconnues, mais l'un des premiers exemples de la figure apparaît dans l'estampe ukiyo-e d'Utagawa Hiroshige de la série, Flourishing Business in Balladtown (Jôruri-machi hanka no zu), réalisée en 1852. Il représente le Marushime-neko, une variante du maneki-neko, vendu au temple Senso, à Tokyo.

Pendant l'ère Meiji, le maneki-neko a été mentionné à nouveau dans un article de journal daté de 1876. Il existe également des preuves que des maneki-neko vêtus de kimono auraient été distribués dans un sanctuaire d'Osaka pendant cette période. De plus, en 1902, une publicité pour maneki-neko indiqua que les porte-bonheur seraient devenus des articles commerciaux populaires vers le début du XXe siècle.

La Légende du Chat Porte-bonheur Japonais

Dans la culture occidentale, les chats domestiques font d'excellents animaux de compagnie. Mais dans le folklore japonais, nos amis félins ont des pouvoirs protecteurs et symbolisent la bonne fortune. Sachant cela, il n'est pas surprenant que le maneki-neko soit censé représenter un chat particulièrement légendaire.

Selon le folklore, un pauvre moine du XVIIe siècle vivait dans le petit temple Gōtoku-ji à Setagaya, à Tokyo, avec son chat bobtail. Ils menaient une vie tranquille, jusqu'au jour où un seigneur samouraï, Ii Naotaka du domaine de Hikone, visita la région. Alors qu'il partait à la chasse, une énorme tempête éclata et le seigneur se réfugia sous un arbre à l'extérieur du temple. Une fois là-bas, il remarqua le chat du moine avec une patte levée, semblant lui faire signe de venir à l'intérieur du temple. Alors qu'il se dirigeait vers le chat, un éclair a frappé l'arbre où il venait de se tenir. Naotaka était si reconnaissant au chat de lui avoir sauvé la vie, qu'il est devenu le parrain du temple. Il a aidé à le réparer et à créer plus d'espace pour le pauvre moine. Lorsque le chat est mort, une statue de maneki-neko a été réalisée pour commémorer sa vie, et l'endroit continue d'être considéré comme sacré aujourd'hui. Et cette histoire est la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent que les chats qui font signe sont des symboles de bonne fortune.

Où Trouver Maneki-Neko

Les figurines Maneki-neko peuvent être trouvées dans les magasins et les entreprises à travers le Japon et ailleurs. Cependant, si vous voulez voir comment ils ont évolué à travers les âges, le Musée d'art Manekineko d'Okayama présente une collection de plus de 700 statues de chat porte-bonheur à travers l'histoire.

Les chats porte-bonheur sont également célébrés chaque année en septembre lors du Festival Manekineko dans diverses villes du Japon. Des événements Maneki-neko apparaissent dans tout le pays et les gens affluent dans les rues avec leurs visages peints comme des chats.

Il y a aussi une rue Manekineko-dori (“Rue des chats porte-bonheur”) dans la ville de Tokoname, préfecture d'Aichi, où des dizaines de statues de chats en céramique décorent la rue. Et bien sûr, le temple Gōtoku-ji, où la légende du chat porte-bonheur a commencé, abrite des centaines de figurines.

Articles Similaires :

Des Drones Ont Capturé des Images d’un Merveilleux Lac en Forme de Coeur au Japon

Cette Artiste Japonaise Tricote d’Adorables Bonsaïs Colorés

Ce Chat Géant en 3D Occupe l’Un des Plus Grands Panneaux Publicitaires de Tokyo