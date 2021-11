Avez-vous entendu parler de l'art topiaire ? C’est l’art de sculpter des arbres et des arbustes dans des formes définies. Inspiré par cette technique, l’artiste britannique de 75 ans Richard Saunders a commencé sa série The Topiary Cat, qui consiste à transformer numériquement le feuillage en félins. La série en cours est inspirée par son propre chat, Tolly, malheureusement décédé il y a cinq ans. L’artiste décrit le chat topiaire comme “une créature magique aux pouvoirs supérieurs qui est plus sage que les simples mortels qui le voient”.

Saunders est un peintre surréaliste depuis son adolescence, mais il a appris à utiliser Photoshop il y a plus de vingt ans en travaillant comme directeur de création et directeur artistique. Fusionnant ses idées surréalistes avec ses compétences en informatique, l’idée de créer la série d'images The Topiary Cat est née il y a environ huit ans, alors que Tolly était encore en vie.

“Au début, je les faisais pour le plaisir”, raconte Saunders à My Modern Met. “J’avais pris une photo, dans le domaine d’une maison historique, d’un immense paysage topiaire, et il m’est venu à l’esprit que je pouvais assez facilement photographier Tolly dans une position semblable à la forme des buissons.” Saunders a partagé sa première image sur Flickr, mais elle a été retransmise sur le Web sans mention de l'artiste. Ce n’est que lorsque la BBC l’a découvert et a écrit un article à son propos que Saunders a finalement été reconnu pour son travail. L'une de ses images est devenue virale sur Facebook, et les gens ont cru qu'elle était réelle. Saunders se souvient : “L’une des images, celle du chat topiaire qui boit dans un lac du parc Painshill, a eu plus de trois millions de visites sur ma page Facebook, et le site Web du chat topiaire a planté en raison du nombre de connexions.”

Au fil du temps, les images de Saunders sont devenues plus complexes, et certaines prennent des jours à créer. L’artiste commence par une photo qu’il prend lui-même, puis édite numériquement pour créer ses scènes fantastiques. “Le personnage du chat topiaire est sage et courageux, tout comme l’était Tolly, et il ne comprend pas les mortels humains”, explique Saunders. “Étant lui-même immortel, il n’a aucune notion du temps, ni de préoccupations humaines aussi étranges que “travailler”, “aller à l'école”, ou “partir en week-end”.

The Topiary Cat traite la campagne et les demeures seigneuriales comme son propre territoire personnel. Cependant, de temps en temps, il est photographié avec quelques amis. “Il est maintenant accompagné d’un autre bleu russe appelé “Georgi”, qui a maintenant près de quatre ans”, explique M. Saunders.

Saunders est sur le point de sortir un court roman fantastique basé sur les aventures de The Topiary Cat, intitulé The Topiary Cat. D’ici là, faites défiler pour voir ses images surréalistes et en savoir plus sur Facebook.

L’artiste Richard Saunders transforme numériquement le feuillage en félins dans sa série d'images intitulée The Topiary Cat.

La série en cours est inspirée par son propre chat, Tolly, qui est malheureusement décédé il y a cinq ans.

Son ami félin est maintenant immortalisé à travers son art.

Saunders est peintre, mais il a appris à utiliser Photoshop il y a près de vingt ans.

Il a commencé la série juste pour le plaisir, mais ses images sont vite devenues virales, et certaines personnes ont même cru qu’elles étaient vraies.

Aujourd’hui, Saunders crée d’innombrables images surréalistes qui capturent les aventures enchanteresses de The Topiary Cat.

