Ces Peintures Sculpturales Couvrent les Murs de Vagues aux Couleurs Vives

L'artiste new-yorkais Josh Sperling fusionne la sculpture avec la peinture dans sa dernière exposition. Intitulée Spectrum, la série d'œuvres abstraites présente le motif de vague signature de l'artiste dans des installations en plusieurs pièces qui semblent se déplacer à travers les murs.

Sperling crée ces motifs colorés en étirant la toile sur du contreplaqué sculpté et en peignant la teinte désirée sur le dessus. En conséquence, les formes apparaissent à la fois en deux dimensions et en trois dimensions, en fonction de l'angle de vue. Les formes sinueuses créent un mouvement flottant qui, en conjonction avec la palette de couleurs arc-en-ciel, fait de ces installations une expérience dynamique à traverser.

“L'illusion est également très importante pour moi : la structure sous-jacente donne l'illusion de quelque chose, c'est mystérieux”, explique Sperling. “Lorsque les vagues sont plus maigres, elles ont une couche centrale; au milieu, elles en ont deux; et quand elles sont très grandes, elles en ont trois. C'est le résultat de vouloir donner à l'œuvre une sensation organique comme la vie, comme les anneaux d'un arbre qui pousse avec des couches.” En plus des vagues, l'artiste a également de nombreuses pièces « double bulle » accrochées aux murs, qui sont produites selon les mêmes techniques.

Vous pouvez voir le travail de Sperling en personne au Perrotin, Hong Kong jusqu'au 12 juin 2021, et voir plus de travail de l'artiste en le suivant sur Instagram.

