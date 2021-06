5 Œuvres de Gerhard Richter qui Illustrent la Carrière Colorée de Cet Artiste Expérimental

View this post on Instagram A post shared by Laura Colonnese (@lauracolonnese)

L'artiste allemand Gerhard Richter est considéré comme l'un des artistes contemporains les plus importants à ce jour. Il a d'abord été formé en tant que peintre réaliste, mais il a ensuite développé un style plus abstrait qui capture un mélange des mouvements qui l'ont influencé. L'expressionnisme abstrait, le pop art, le minimalisme et le conceptualisme sont tous des sources d'inspiration pour Richter. De plus, il a également eu une fascination de longue date pour la photographie et a souvent rendu des peintures qui ressemblaient à des photographies floues, offrant seulement une vue incomplète du sujet.

Richter a commencé à peindre au début des années 1950 lorsqu'il a étudié à la Kunstakademie de Dresde. Pendant ce temps, le régime communiste est-allemand a imposé un style social-réaliste à tous les artistes pratiquants. Richter se limitait à peindre des paysages et des bannières politiques commandés par des entreprises publiques. Cependant, dans les années 60, Richter a déménagé à Düsseldorf en Allemagne de l'Ouest, où il avait plus de liberté et a commencé à peindre de manière plus expressive.

Tout au long de sa carrière de plus de 60 ans, Richter a créé un nombre égal d'œuvres abstraites et réalistes. Et bien que les styles diffèrent, un thème est constant: l'expérimentation. L'artiste a embrassé les effets aléatoires des médiums qu'il utilise, permettant à son processus de déterminer le résultat final. “Je veux tout laisser tel quel”, dit-il. “Je ne projette ni n'invente, je n'ajoute rien et n'omets rien. En même temps, je sais que je vais inévitablement planifier, inventer, modifier, fabriquer et manipuler. Mais je ne sais pas ça.”

Poursuivez votre lecture pour découvrir cinq des œuvres célèbres de Richter.

Voici cinq œuvres de Gerhard Richter que vous devriez connaître.

La Série Colour Charts, 1966-2008

En 1966, Richter a commencé à peindre des grilles uniformes de rectangles ou de carrés de couleur unie sur un fond blanc. Il a été inspiré par une collection de cartes d'échantillons de peinture qu'il a trouvées dans une quincaillerie à Düsseldorf. Captivé par la simplicité de la sélection riche en couleurs, il a commencé à copier exactement les couleurs originales, en choisissant des combinaisons au hasard. Dans les années 70, Richter a cessé d’utiliser des éclats de peinture comme matériau source et a commencé à créer ses propres couleurs.

Dans une interview avec l'auteur et éditeur Irmeline Lebeer en 1973, Richter explique: “En me basant sur des mélanges des trois couleurs primaires, avec le noir et blanc, je propose un certain nombre de couleurs possibles et, en les multipliant par deux ou quatre, j'obtiens un nombre défini de champs de couleurs que je multiplie encore par deux, etc.”

Le nombre de couleurs produites par Richter variait. Certaines de ses premières œuvres ne comportent que quatre teintes. Cependant, en 2007, l’artiste prolifique a produit une œuvre d'art géante comportant 4 900 couleurs. Richter a ensuite revisité la peinture avec seulement quatre couleurs en 2008. Cela marqua ainsi la fin de cette série s'étendant sur plusieurs décennies.

Clouds, 1982

Au milieu des années 70, Richter a commencé à peindre une série d'œuvres abstraites colorées aux tons flous et aux formes géométriques. Clouds, peint en 1982, est un exemple de la façon dont l'artiste oscille souvent entre les styles réalistes et abstraits. Comme le titre l'indique, le côté inférieur gauche de l'œuvre représente peut-être des nuages dans le ciel. Cependant, des traits et des traces de peinture vifs et audacieux interrompent la vue. L'huile sur toile à deux panneaux incite, de manière ludique, le spectateur à découvrir simplement la beauté des couleurs, des textures et des formes, sans essayer d'en extraire du sens.

Tote (Dead), 1988

La série 18 Octobre 1977 se compose de 15 peintures en noir et blanc sur lesquelles Richter a travaillé entre mars et novembre 1988. Au sein de la collection, l'artiste a créé trois peintures intitulées Tote (Dead), basées sur des photographies représentant la terroriste Ulrike Meinhof, membre fondateur de la faction de l'Armée rouge. Les photos ont été prises après son suicide en prison à Stuttgart-Stammheim le 9 mai 1976 et révèlent un gros plan de sa tête et du haut de son corps alors qu'il est allongé sur le sol inconscient. Chaque peinture Tote ne diffère que très légèrement, mais elles sont toutes rendues dans le style distinct et brumeux de Richter, rappelant une photographie floue.

La faction de l'Armée rouge était un groupe terroriste d'extrême gauche actif en Allemagne de l'Ouest depuis le début des années 1970. Le groupe a commis divers crimes contre l'État, notamment des vols de banque, des attentats à la bombe et des assassinats. Ils ont finalement été poursuivis par la police d'État et sont morts collectivement par suicide dans la prison de Stuttgart-Stammheim.

Lorsque la série a été présentée au public, elle a choqué et a divisé l'opinion des Allemands pendant des années. Richter voulait simplement se souvenir des événements et mettre en lumière la vérité. Il a déclaré à propos de la série: “Cela peut nous donner de nouvelles perspectives. Et cela peut aussi être une tentative de consoler, c'est-à-dire de donner un sens. Il s’agit également du fait que nous ne pouvons pas simplement rejeter ou oublier une histoire comme celle-là; nous devons essayer de trouver un moyen d’y faire face – de manière appropriée.”

Abstraktes Bild (Abstract Picture), 1994

Richter a continué à produire des œuvres abstraites lumineuses tout au long des années 1990. Il était déterminé à mettre le spectateur au défi d'apprécier les éléments purs de son travail: la couleur, le geste et les différent niveaux de l'œuvre.

Beaucoup de ces travaux (comme celui-ci) ont été fabriqués en balayant des champs de couleur les uns dans les autres. L'artiste obtient ce résultat grâce à de sa technique emblématique de la raclette ou de l'éponge. L'artiste aime laisser le processus définir comment la pièce finale prendra forme. L'esprit d'expérimentation est exactement ce qui lui donne des résultats passionnants et inattendus. “Vous devriez avoir une mesure d'incertitude ou de perplexité”, a déclaré Richter. «Il est plus intéressant de ne pas être en sécurité.”

Moritz, 2000

Pour Mortiz, Richter représente son propre fils en bas âge. Semblable aux premières œuvres inspirées de la photographie de l'artiste, il brouille la ligne entre l'abstrait et la figuration. Deux zones apparemment inachevées de teintes nuageuses contrastent avec le portrait au rendu réaliste. Il semble presque que vous regardiez à travers une fenêtre embuée, avec le sujet de l’autre côté.

