Des Peintures Vibrantes Fusionnent De Belles Fleurs Avec Des Figures Féminines

L'artiste australienne Jessica Watts célèbre tout ce qui est féminin dans sa série de peintures colorées. Elle utilise un style de collage distinct pour fusionner des représentations de la figure féminine avec des fleurs vibrantes, des motifs de papier peint botanique et des scènes de la nature.

Avant de devenir peintre, Watts a travaillé comme directrice artistique publicitaire à Sydney et à New York pendant près de 20 ans. Pendant ce temps, elle a rassemblé un éventail d'accessoires au design exquis, notamment des tampons en caoutchouc vintage, du papier peint et des manuels de typographie. Plus tard, lorsque Watts a décidé de faire de la peinture sa carrière à temps plein, elle a utilisé ses souvenirs comme source d'inspiration pour sa première série créative.

“Mes peintures enquêtent sur les clichés de genre et se concentrent sur le positif et le beau”, a déclaré Watts à My Modern Met. “Ma collection de papiers peints des années 40 a été l'inspiration pour ma série Wallflower, un grand groupe d'œuvres qui représentent le corps féminin immergé à la fois dans la nature et dans une décoration domestique courante : le papier peint”, poursuit-elle. “Ces deux thèmes parlent au féminin, d'une manière magnifique et puissante.” Son autre série, In the Raw, présente les mêmes mélanges de portraits de fleurs et de femmes peints à l'huile et à l'acrylique sur du bois de feuillus australien fait à la main avec des cadres personnalisés.

Non seulement Watts célèbre l'expression féminine dans son travail, mais elle lui donne également un pouvoir qu'elle n'a pas normalement. “Alors que l'idée traditionnelle d'une giroflée est une fille timide qui attend d'être choisie, ces femmes sont au centre de la scène; elles sont maîtres d'elles-mêmes, confiantes et fortes”, explique-t-elle. “Je joue avec des motifs et des fleurs et des oiseaux aux couleurs vives pour accentuer le lien avec la nature. De même, en masquant les personnages de fleurs, je m'efforce de les capturer d'une manière qui montre que la beauté concerne davantage le caché que le révélé.”

