5 Tableaux de Plage Célèbres Qui Capturent l’Esprit des Journées d’Été

La nature a toujours été une source d'inspiration pour les artistes, mais la plage est un thème particulièrement récurrent dans l'histoire de l'art. Les impressionnistes français du XIXe siècle étaient célèbres pour avoir emmené leur chevalet et leurs peintures à l'extérieur pour peindre en plein air, mais les artistes qui les ont suivis ont continué à représenter des environnements naturels en dehors de leur atelier.

Des plages ensoleillées de France aux côtes venteuses d'Angleterre, et même aux sables tropicaux de Tahiti, ces célèbres œuvres d'art capturent les couleurs, la lumière et l'atmosphère de journées tranquilles à la plage. Découvrez ci-dessous les peintures inspirées du bord de mer de Claude Monet, Edgar Degas, Mary Cassatt et bien d'autres.

Découvrez cinq célèbres tableaux de plage inscrits dans l'histoire de l'art.

Children Playing on the Beach par Mary Cassatt, 1884

Mary Cassatt était une peintre américaine surtout connue pour ses représentations de mères et de bébés. Cette peinture démontre son habileté à capturer les moments naturels et tendres des enfants. Elle représente deux jeunes filles vêtues de tabliers blancs creusant dans le sable. Elles sont toutes les deux absorbées par l'activité, semblant totalement satisfaites et ne prêtant pas attention au spectateur. Cassatt a rarement peint des plages, mais son rendu du cadre côtier capture parfaitement le moment ensoleillé et spontané.

Bains de mer par Edgar Degas, 1877

Contrairement à ses contemporains qui peignaient souvent en plein air, l'artiste impressionniste français Edgar Degas aurait mis en scène cette scène en plein air à l'intérieur de son atelier. Bains de mer est l'une des quatre œuvres de l'artiste qui représentent les plages du nord de la France. Degas était un grand admirateur des estampes japonaises, et certains historiens pensent que cette forme d'art a influencé cette œuvre. Au centre de la scène, une femme de chambre peigne les cheveux d'une jeune fille, un récit que l'on retrouve dans les estampes japonaises.

Plage à Trouville par Claude Monet, 1870

Plage à Trouville représente la première femme de Claude Monet, Camille, sur le rivage. Il fait partie d'une série de tableaux de plage de l'impressionniste français et montre la capacité exceptionnelle de l'artiste à capturer la lumière et le mouvement à l'aide de la peinture. Le tableau transporte le spectateur au jour venteux de 1870 en Normandie. Vous pouvez presque sentir le vent, les vagues qui se brisent et l'air salé.

Femmes à la mer par Paul Gauguin, 1891

Afin d'échapper à la société “moderne” en France, l'artiste français Paul Gauguin se rend à Tahiti en 1891 pour découvrir le mode de vie polynésien. Le paysage, ses habitants et leur vie sous la colonisation sont devenus les sujets de son art pendant plusieurs années, en particulier les femmes autochtones. Femmes à la mer a été peint pendant l'été de sa première année là-bas. Il représente deux femmes assises dans le sable, l'une portant un paréo traditionnel, tandis que l'autre porte un foulard de style occidental noué autour de son corps. Le sujet de gauche porte un ruban jaune dans les cheveux, illustrant à nouveau l'influence occidentale sur la culture tahitienne à cette époque.

The New Moon par William Turner, 1840

Le peintre romantique anglais Joseph Mallord William Turner est connu pour ses peintures de paysages atmosphériques qui illustrent la vie au XIXe siècle. Il aimait particulièrement peindre des marines et travaillait toujours à l'extérieur, esquissant et peignant rapidement la scène devant lui. The New Moon – également connue sous le nom de “I’ve lost My Boat, You shan’t have Your Hoop” – représente sa vue de la côte du Kent à Margate, un endroit où Turner a souvent séjourné dans ses dernières années. La scène délicate et brumeuse montre des enfants et des chiens jouant sur le rivage.

