Cette Artiste Transforme Des Galets Ordinaires En Animaux Réalistes Que Vous Pouvez Tenir Dans La Paume De Votre Main

Vous avez peut-être entendu parler du Pet Rock, mais le jouet des années 1970 n'a rien à voir avec ces galets peints à la main. L'artiste japonaise Akie Nakata transforme des galets trouvés en sculptures animales qui semblent pouvoir prendre vie à tout moment.

La collecte de galets était un passe-temps favori d'enfance pour Akie, mais ce n'est qu'en 2011 qu'elle a commencé à les peindre. À l'époque, elle est tombée sur un galet qui, selon elle, ressemblait à un lapin. “Les galets ont leurs propres intentions”, a déclaré l'artiste à My Modern Met, “et je considère mes rencontres avec eux comme des indices pour aller de l'avant et peindre ce que je vois sur eux.”

Aujourd'hui, Akie a créé tout un zoo d'animaux en galets, et elle continue d'en créer de nouveaux chaque jour. Des animaux domestiques comme les chats et les chiens aux animaux sauvages comme les guépards et les gorilles, chaque animal est peint pour s'adapter aux contours de la pierre. Avant de sortir ses peintures et ses pinceaux, Akie se demande : “Est-ce que je positionne la colonne vertébrale au bon endroit ? Est-ce que ça va? Est-ce que je force quelque chose qui ne correspond pas à la forme naturelle de la pierre ?”

Une fois qu'elle a décidé quel animal le galet deviendra, Akie utilise de la peinture acrylique pour faire de son idée une réalité. Des yeux, de la fourrure, des plumes, des petits museaux, des moustaches et bien plus encore sont méticuleusement peints un coup de peinture à la fois. Akie sait qu'elle a fini quand elle peut voir le personnage la regarder. “Pour moi, terminer un travail ne concerne pas le nombre de détails que je dessine, mais si je ressens la vie dans la pierre.”

Les œuvres qui en résultent ressemblent à de vrais animaux, et Akie trouve même des “foyers pour toujours” pour ses animaux de compagnie de galets à travers des expositions et des ventes en ligne. Découvrez les peintures sur galets d'inspiration animale d'Akie ci-dessous et suivez-la sur Instagram pour des mises à jour sur sa prochaine vente.

L'artiste japonaise Akie Nakata transforme des galets trouvés en sculptures d'animaux réalistes.

Ce ne sont pas des peintures sur galets ordinaires. Ils ressemblent à de vrais animaux (miniatures).

Chaque créature est peinte pour s'adapter à la forme naturelle de la pierre.

Ils sont le parfait Pet Rock.

Akie Nakata : Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Akie Nakata.

Articles Similaires :

Cette Artiste Transforme des Cailloux en Animaux que Vous Pouvez Tenir dans la Paume de Votre Main

Cet Artiste Crée des Sculptures Architecturales Impressionnantes d’Intérieurs en Pierre

Cette Artiste Crée des Sculptures d’Animaux à Partir de Coquillages Trouvés sur la Plage