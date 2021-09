Cette Artiste Crée Des Arrangements De Fleurs Séchées Brodées Sur Du Tulle

Recevoir un bouquet de fleurs fraîches est plutôt agréable, mais il existe quelque chose d’un peu plus unique et durable. Olga Prinku crée des arrangements de fleurs qui ne nécessitent pas d’eau ou de vase. L’artiste originaire de la région du North Yorkshire utilise de vraies fleurs séchées comme médium pour l’art délicat de la broderie sur tulle.

“L’idée de broder des fleurs sur du tulle m'est venue grâce à mon amour de la fabrication de couronnes”, raconte Prinku à My Modern Met. “Un jour, j’ai fait une couronne en utilisant un tamis de jardinage — le genre que vous utilisez pour extraire les pierres de la terre — comme cadre pour maintenir la verdure en place, et j'ai réalisé que je pouvais appliquer la même idée de base pour expérimenter avec du tulle et des fleurs.”

Chaque œuvre présente un design complètement unique qui interagit avec la forme du cercle, cependant, Prinku explique qu’elle ne commence jamais un projet avec une idée claire à l’esprit. “Je vais plutôt choisir les matériaux que je vais utiliser – une combinaison de fleurs, d’herbes, de baies, de feuilles et de graines – autour d’une palette de couleurs qui pourrait être complémentaire ou contrastante, ou inspirée par les saisons, comme les rouges, les jaunes et les bruns de l’automne,” continue-t-elle. “J'improvise ensuite le design au fur et à mesure.”

Certains des matériaux utilisés sont ramassés lors de ses promenades dans le paysage du North Yorkshire, ou dans son jardin. “Depuis que j’ai commencé à regarder les plantes autour de moi dans le but de créer, je suis devenue beaucoup plus consciente de la beauté complexe des aspects de la nature que j’aurais auparavant négligés”, explique Prinku. “Je suis devenu sensible au changement des saisons, et combien de plantes ont différents types d’attrait visuel à différents stades de leur cycle de vie, du bourgeon à la floraison en passant par la graine.”

Alors que la beauté inhérente au travail avec les plantes est un grand attrait pour elle, l’artiste trouve le processus tout aussi gratifiant. La délicatesse et la fragilité des fleurs séchées exigent que Prinku soit présente pendant qu’elle travaille. “Je trouve que la broderie de fleurs sur tulle est un excellent moyen de concentrer mon attention et de me recentrer, je peux souvent entrer dans un état de concentration qui dure des heures,” ajoute-t-elle.

Vous pouvez précommander son livre Dried Flower Embroidery via Bookshop ou en version numérique sur fnac.com et vous tenir au courant de ses dernières créations en suivant l’artiste sur Instagram.

L’artiste Olga Priku crée des broderies incroyables en cousant des fleurs séchées directement sur le tulle.

Vous pouvez précommander son livre dès maintenant :

Olga Prinku : Website | Instagram

