Cette Chef Pâtissière Talentueuse Sculpte des Fleurs en Sucre Plus Vraies Que Nature

Ces fleurs peuvent sembler avoir été cueillies dans un beau jardin, mais ce sont en fait des décorations de gâteaux comestibles. La chef pâtissière Alexandria Murray (de Finespun Cakes) est une experte dans la sculpture de fleurs en sucre incroyablement réalistes qui ornent magnifiquement ses gâteaux de mariage au sommet vertigineux.

Murray a découvert les fleurs en sucre à l'âge de 19 ans, pendant une année sabbatique dans son cursus en école d'art. Elle a été fascinée par leurs formes et a décidé d'apprendre par elle-même à les fabriquer à l'aide de livres et de tutoriels en ligne. Elle dit à My Modern Met : “Je pourrais les faire tous les jours et ne jamais m'ennuyer car il y a toujours plus de détails à ajouter ou une nouvelle fleur à créer.” Elle a décidé de poursuivre sa passion; et après avoir obtenu son diplôme du programme de pâtisserie du Cordon Bleu à Paris, Murral a travaillé comme stagiaire au Bonnie Gordon College of Confectionary Arts à Toronto. Là, elle a appris tout ce qu'elle avait besoin de savoir pour démarrer sa propre entreprise de gâteaux, et aujourd'hui, elle enseigne même à d'autres pâtissiers en herbe comment créer ses célèbres fleurs en sucre.

Murray sculpte chaque fleur réaliste à partir de sucre glace et utilise des gommes comestibles pour ajouter de la structure. Sa recette comprend également de la poudre de meringue et de la gélatine pour plus de stabilité. Chaque fleur de sucre réaliste prend au moins deux jours à faire, mais certaines plantes plus complexes peuvent prendre jusqu'à une semaine. Après les avoir sculptés, Murray saupoudre chaque pétale de pigment comestible pour obtenir des teintes douces et réalistes. “Il y a un temps de séchage entre les couches de pétales et différentes colorations à ajouter à certains stades de la fleur”, explique Murray. “Sans parler des finitions comme les calices et le pollen pour qu'elles prennent vraiment vie.”

Des roses en sucre aux œillets, chaque fleur comestible est sculptée à la main pour imiter la texture, la forme et la couleur de sa véritable contrepartie. Chaque pétale semblable à du velours est incroyablement fin et présente même des veines et des crêtes réalistes. Murray crée toutes sortes de fleurs, mais elle aime en particulier créer des fleurs tropicales. “Elles sont si vibrantes et les pétales ont aussi des formes intéressantes”, dit-elle. “Je coupe à la main des pétales pour des fleurs plus obscures parce que personne n'a encore créé les outils pour les faire, alors j'improvise et je crée les miens.” Elle ajoute : “J'aime toutes les fleurs qui me pose un défi !”

Les fleurs en sucre de Murray sont 100 % sans danger pour les aliments et sont comestibles, mais elles peuvent également être conservées comme souvenir. Si elles sont bien conservées, les fleurs en sucre peuvent durer éternellement !

Découvrez quelques-unes des fleurs en sucre de Murray ci-dessous et découvrez plus de ses incroyables gâteaux sur Instagram. Si vous avez envie d'essayer de fabriquer vous-même des fleurs comestibles, vous pouvez rejoindre son cours en ligne “Perfect Peony”.

La chef pâtissière Alexandria Murray (de Finespun Cakes) fabrique des fleurs en sucre incroyablement réalistes à partir de sucre glace et de gomme comestible.

Chaque fleur en sucre est sculptée à la main pour imiter la texture, la forme et la couleur de sa véritable contrepartie.

Murray les arrange sur ses gâteaux de mariage au sommet vertigineux pour un bel effet floral.

Regardez le brillant processus de Murray pour fabriquer des roses en gerbe :

Finespun Cakes : Site Web | Facebook | Instagram | YouTube

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos d'Alexandria Murray / Finespun Cakes.

Articles Similaires :

Cette Artiste Britannique Brode des Aliments Si Réalistes que Vous Voudrez les Manger