Ce Geai Bleu Adulte A Encore La Moitié De Son Plumage Juvénile

L’adolescence est une période difficile pour tout le monde, mais ce ne sont pas seulement les humains qui subissent des changements physiques — les animaux aussi. Sur une photo publiée sur Reddit, un Geai bleu “adolescent” (Cyanocitta cristata) est capturé pendant la transition entre ses plumes de bébé grises et duveteuses et son plumage adulte bleu vif.

Avec son duvet gris sur le dessus et ses plumes bleues sur la moitié inférieure, ce petit oiseau semble avoir une personnalité partagée. Cependant, c’est une étape tout à fait normale de son développement. Une fois qu’il aura atteint sa crête bleue distinctive, l’oiseau continuera de subir des changements de plumage tout au long de sa vie. Les Geais bleus sont connus pour leur comportement de mue inhabituel – ces oiseaux subissent un changement complet de plumes entre juin et juillet chaque année.

Malgré l’apparence et le nom de l’espèce, le Geai bleu n’est pas vraiment bleu. La couleur cobalt est une illusion créée par la réfraction et la structure intérieure unique des plumes. Le plumage superposé déforme le reflet de la lumière, le rendant bleu. Sans lumière directe, le bleu n’est plus reflété et la couleur brune naturelle des plumes sera révélée.

Ce geai bleu “adolescent” fait la transition entre ses plumes de bébé grises et duveteuses et son plumage d’adulte bleu vif.

