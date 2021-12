Ces Superbes Portraits Capturent La Puissance Et La Beauté Des Oiseaux De Proie En Vol

Le photographe britannique Mark Harvey est surtout connu pour sa photographie équine, mais cela change lentement en raison de ses incroyables portraits d'oiseaux. D'abord stimulée par son besoin de photographier des animaux près de chez lui pendant la pandémie, sa série d’oiseaux en plein vol ne cesse d'évoluer. Raptors in Flight est la suite de sa populaire série Birds in Flight. Les hiboux, les aigles et autres oiseaux de proie sont mis en vedette dans ces nouvelles images.

“Les rapaces sont les maîtres de l'observation avec une vue, une audition et une grande intelligence d'une netteté remarquable”, a déclaré Harvey à My Modern Met. “C'est une combinaison puissante qui donne naissance à certaines des espèces aviaires les plus impressionnantes. De plus, les hiboux représentent ce grand sens de la sagesse et de la pensée profonde.”

En effet, le portrait de la chouette lapone par Harvey capture le regard pensif de cet animal majestueux, qui semble poser savamment pour la caméra. D'autres images mettent en évidence la grandeur des rapaces, notamment lorsqu'ils déploient leurs ailes. Comme le note Harvey, ces oiseaux passent plus de temps assis, à attendre et à se reposer que les oiseaux plus petits. Cependant, quand ils entrent en action, c'est quelque chose de spécial !

“De tous les animaux prédateurs représentés dans le monde, les grands félins ont reçu une grande attention”, partage le photographe. “Pour moi, ces oiseaux sont les grands félins du ciel et j'espère que le nouveau travail montre leur physique raffiné et leur majesté.”

Figés dans le temps, ces rapaces sont de véritables oeuvres d'art qui méritent notre respect. Pour sa part, Harvey a rendu ses images de rapaces disponibles sous forme de tirages en édition limitée, qui sont disponibles sur son site Web.

Dans sa nouvelle série de portraits, Mark Harvey capture la beauté et la puissance des rapaces en vol.

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Mark Harvey.