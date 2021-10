La saison d'Halloween est arrivée et pour beaucoup, cela signifie trouver le costume parfait pour égayer la saison avec des photos amusantes. Pour les couples, il y a le plaisir supplémentaire de décider comment coordonner les looks. Heureusement, Amazon propose une tonne de costumes de couple prêts-à-porter pour vous aider à devenir le duo le plus dynamique de la fête.

Vous trouverez une tonne de paires classiques, du beurre de cacahuète et de la gelée aux biscuits et au lait, ainsi que des tenues plus originales. Si vous et votre partenaire aimez l'art, que diriez-vous de vous habiller comme Bob Ross et l'une de ses peintures de paysage ? Ou si vous aimez la culture pop, des couples de dessins animés classiques comme Homer et Marge Simpson et Fred et Wilma Flintstone pourraient faire l'affaire.

Quoi que vous décidiez, il est encore possible de recevoir la plupart des costumes à temps pour le 31 octobre, surtout si vous vous inscrivez à Prime. Alors qu'attendez vous? Commencez à naviguer afin d'avoir tout le temps nécessaire pour acheter tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour vous démarquer, vous et votre moitié, et remporter le premier prix du meilleur costume.

Voici 26 costumes d'Halloween amusants qui sont parfaits pour les couples qui cherchent à se démarquer.

M. et Mme. Patate

Bière et citron vert

Bonbons Nerds

Bob Ross et sa peinture

Beurre de cacahuète et confiture

Chips et pot de sauce salsa

Homer et Marge Simpson

Lait et Biscuits

Chevreuil aveuglé par l'éclat des phares d'une voiture

Biscuit Oreo

Woody et Jessie de Toy Story

Vin et Fromage

Savon et Loofah

Fiche et prise

Bacon et oeufs

Fromage et Cracker

Fred et Wilma Pierrafeu

Pièces d'échecs roi et reine

Brosse à dents et dentrifice

Abraham Lincoln et la Statue de la Liberté

Buddy et Jovie d'Elf

Balle et Gant de Baseball

Hot-dog et brioche

Petits Pois

S'mores

Dollars et Centime

Cet article a été modifié et mis à jour. Les prix sont affichés en dollars américains.

