Soldes Du Nouvel an Chez My Modern Met Store: Économisez 15% Sur Tous Nos Produits Créatifs

La nouvelle année est toujours une période excitante. Il y a un sentiment d'optimisme que les 365 prochains jours seront meilleurs que les précédents. Pour célébrer le tournant proverbial d'une nouvelle page, nous organisons des soldes du Nouvel An de 72 heures sur My Modern Met Store. Du 1er janvier au 3 janvier, 23h59 PST, utilisez le code HELLO2022 pour économiser 15 % sur l'ensemble de votre commande sur tout dans notre boutique, même les articles soldés.

Avez-vous pris une résolution pour le Nouvel An? Si vous en cherchez une à adopter, essayez de vous procurer un de nos produits comme tremplin pour une intention. Peut-être que vous souhaitez intégrer la pleine conscience dans votre routine quotidienne. Dans ce cas, les Cartes de Pleine Conscience de Chronicle Books est un excellent choix. L'ensemble comprend plus de 50 messages-guide pour l'esprit et le corps, et chaque carte comporte une phrase inspirante au recto et un court exercice de pleine conscience au verso.

Une autre solution pourrait être d'exercer votre créativité. Celui-ci est l'endroit où nous brillons ; vous pouvez essayer de peindre avec nos feuilles d'aquarelle Viviva les plus vendues ou profiter de l'activité séculaire de la peinture par numéro. Mais si vous vous sentez astucieux, essayez la broderie avec des ensembles tout compris tels que le kit de broderie Wolf de Kiriki Press. Lorsque vous aurez terminé, vous aurez une petite poupée loup en peluche à montrer.

Consultez My Modern Met Store pour découvrir toute notre sélection de produits créatifs. Assurez-vous de choisir quelques cadeaux avant la fin de la vente le 3 janvier. Lorsque vous êtes prêt à payer, utilisez HELLO2022 pour économiser 15 % sur l'ensemble de votre commande. Et si vous dépensez plus de 100 $, la livraison est à notre charge (uniquement pour les livraisons aux États-Unis).

Grand Puzzle Géode

Boucles d'oreilles RGB & CMYK

Masque Réversible La Grande Vague de Kanagawa

Poster chansons États-Unis

Cartes Pleine conscience

Cubebot Bois Multicolore

Verres de barman (Ensemble de 4)

Louche Nessie

Feuilles d'aquarelle originales Viviva

Poppies in a Vase Kit de peinture par numéros

Collier météorite Stardust Vial Spécimen

Globe de poussière de Mars

Mug Not All Who Wander Are Lost

Ensemble de tatouage temporaire Fluttering Colors

Sac fourre-tout Photo Ark Butterflies & Moths

Sous-verres Optic Table Tiles

Serre-livres En fuite

Marque page Wicked Witch

Kit de broderie loup

