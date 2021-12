Ces Tatouages Temporaires Créatifs Parfumés Sont Inspirés Par L’art, Les Plantes Et Les Animaux

De nombreuses personnes recherchent des tatouages ​​pour couvrir leur peau de motifs magnifiques et uniques. Si vous n'êtes pas prêt pour l'engagement permanent, Tattly a une autre option. La marque créative a collaboré avec de nombreux artistes indépendants pour créer une variété de tatouages ​​temporaires cool inspirés par l'art, les plantes et les animaux.

Par exemple, l'ensemble de tatouage Fluttering Colors comprend huit motifs fantaisistes de différentes tailles basés sur les motifs et les formes des papillons. Vous pouvez les porter un à la fois pour ajouter une touche subtile mais spéciale d’art corporel à votre peau, ou tous en même temps pour créer une grappe de papillons arc-en-ciel sur votre corps. De même, l'ensemble Frida Kahlo s'inspire des images et des messages de l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Il comprend deux tatouages de quatre motifs différents : un portrait de Frida Kahlo, une main tenant un pinceau, une grande rose et une paire de fleurs d'aster. Chacun rappelle l'art original de l’artiste emblématique dans l'abondance de la vie végétale, une palette de couleurs vibrantes et un dessin au trait expressif.

Alors que les tatouages sont traditionnellement connus pour leur attrait visuel, Tattly a également collaboré avec Agilex Fragrances pour infuser deux ensembles de tatouages temporaires avec des parfums uniques. L'ensemble Bouquet Garni, par exemple, comprend deux tatouages de quatre plantes différentes : persil parfumé, sauge, romarin et thym, et romarin non parfumé. Chacun est délicatement parfumé avec des notes de thym rouge, de bergamote italienne et un accord d'épices blanches pures; les notes de coeur comprennent du persil, du romarin marocain et de la sauge sauvage; et les notes de fond contiennent du musc blanc, du musc clair et du bois de santal blanc. De même, l'ensemble Perennial est basé sur l'apparence de quatre fleurs différentes (hortensia bleu, pivoine rose, pivoine violette et rose la France) et comprend un léger parfum floral sur chacune.

Poursuivez votre lecture pour voir ces tatouages ​​temporaires uniques et rendez-vous sur My Modern Met Store lorsque vous êtes prêt à passer à la caisse.

Vous pouvez trouver plus de tatouages temporaires sur My Modern Met Store !

Ensemble de tatouage temporaire Bouquet Garni

Ensemble de tatouage temporaire Fluttering Colors

Ensemble de tatouage temporaire Frida Kahlo

Ensemble de tatouage temporaire Perennial

Tatouages temporaires In Bloom

Ensemble de tatouage temporaire The Cat Club

Tattly : Site Web | Facebook | Instagram

Articles Similaires :

Ces tatouages en Trompe-l’œil Ressemblent à des Autocollants Posés sur la Peau

Découvrez les Meilleurs Produits Créatifs sur la Boutique My Modern Met

Ces Hommes et Femmes Révèlent Leurs Corps Tatoués Dans Cette Série de Portraits