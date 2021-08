Apprenez À Connaître 5 Artistes Latino-Américaines Radicales [Infographie]

Quand vous pensez à une artiste hispanique, 9 chances sur 10, Frida Kahlo est en tête de liste. Elle est en tête de liste pour toute personne lambda, et à juste titre. La place de Kahlo dans le monde de l'art est incontestable en tant que maître surréaliste. Mais même le maître elle-même a dû relever des défis pour trouver sa place dans la conscience populaire du peuple.

Apprenez à connaître cinq artistes radicales qui ont fait leur chemin dans les livres d'histoire de l'art et ont fait face aux mêmes défis d'être à la fois une femme et une latino-américaine avec une infographie compilée par My Modern Met.

De membres fondatrices à scénographe pour des groupes de théâtre de guérilla radicale, ces artistes latino-américaines ont marqué le monde de l'art autant que leurs pairs masculins. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces femmes extraordinaires.

Partagez Cette Infographie sur Votre Site :

<strong>Veuillez inclure l'attribution à <a href='https://mymodernmet.com/fr/'>My Modern Met France</a>.</strong><br/><a href='https://mymodernmet.com/fr/infographie-arti…tino-americaines/<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>'><img src='https://mymodernmet.com/wp/wp-content/uploads/2021/07/Artistes-latino-américaines-Infographie-FRENCH.png' alt='Artistes latino-américaines Infographie<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>' width='800px' border='0′ /></a>

