Apprenez À Connaître Les Femmes Artistes Méconnues De L’expressionnisme Abstrait [Infographie]

Les personnages machos de l’expressionnisme abstrait — Jackson Pollock et Willem de Kooning — sont souvent considérés comme les pionniers du style. Cependant, l’histoire semble avoir oublié les femmes qui ont aidé à définir le mouvement artistique américain. À l’instar des femmes artistes négligées du XVe au XIXe siècle, les femmes peintres du mouvement d’après-guerre de l'expressionnisme abstrait ont reçu beaucoup moins de reconnaissance que leurs homologues masculins. Pourtant, leur force et leur détermination audacieuse brillent dans leurs peintures saisissantes qui méritent d’être célébrées.

Dans la seconde moitié des années 1950, de nombreux galeristes insistaient pour dire que les artistes féminines n’étaient pas commercialisables. Les femmes étaient marginalisées dans le monde de l’art, fonctionnant avant tout comme des épouses et des artistes ensuite. Cette notion a incité les femmes expressionnistes abstraites à minimiser leur travail en faveur de la promotion de leurs maris.

L’artiste Elaine de Kooning, qui était mariée à Willem, a présenté son travail aux côtés de celui de son mari dans l’exposition Man and Wife de 1951 à la Sidney Janis Gallery. L'exposition comprenait également des œuvres d’autres couples d’artistes, dont Pollock et Lee Krasner, et Ben Nicholson et Barbara Hepworth. Plus tard, Elaine a déclaré : “C’était une bonne idée à l’époque, mais plus tard, j’ai pensé que c’était un peu comme un dénigrement des femmes. Il y avait quelque chose dans l’exposition qui attachait des femmes-épouses aux vrais artistes.”

Ce n’est qu’en 2016 — après la mort de bon nombre d’entre elles — que les femmes expressionnistes abstraites eurent leur propre exposition. Les œuvres de De Kooning et de 12 autres femmes peintres, dont Mary Abbott, Jay DeFeo, Perle Fine, Helen Frankenthaler et Krasner, ont été présentées dans l’exposition Women of Abstract Expressionism organisée par le Denver Art Museum. Le but était de mettre en valeur les talents incroyables de ces femmes et de les reconnaître comme des pionnières du mouvement.

En l’honneur de certaines des pionnières du mouvement de l'expressionnisme abstrait, My Modern Met a créé une infographie utile pour en apprendre davantage sur huit d’entre elles. Partagez-la pour continuer à faire vivre leur héritage !

Découvrez les 8 artistes expressionnistes féminines abstraites qui ont souvent été éclipsées par leurs homologues masculins.

