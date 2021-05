10 Bâtiments Emblématiques de l’Architecte Postmoderne Frank Gehry [Infographie]

Le travail de l'architecte contemporain Frank Gehry est relativement reconnaissable dans la ligne d'horizon d'une ville. Ses bâtiments utilisent souvent des matériaux inhabituels courbés et pliés. Les métaux sont souvent froissés comme de simples morceaux de papier pour créer un bâtiment dynamique qui fait également office de sculpture.

Dans notre dernière infographie, My Modern Met explore certains des projets les plus célèbres de Gehry, notamment le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles en Californie, et la Dancing House à Prague. Bien que ces deux projets montrent le style postmoderne distinct de l’architecte, ils sont des œuvres complètement différentes. Gehry utilise son esthétique de conception reconnaissable entre mille pour créer un large éventail de monuments.

Si vous pensez connaître la plupart des bâtiments emblématiques conçus par l'architecte star, notre dernière infographie My Modern Met vous permettra de tester vos connaissances !

(Re)découvrez 10 bâtiments exceptionnels conçus par by Frank Gehry, le célèbre architecte postmoderne à l'origine du Walt Disney Concert Hall, de la Maison Dansante, et bien d'autres !

