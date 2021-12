Un Artiste Montre Comment Dessiner Des Objets Réalistes Dans De Superbes Illustrations Étape Par Étape

Il n'est pas facile de créer un objet en trois dimensions dans un support en deux dimensions, mais l'artiste An Jae-hyun montre comment il le fait dans sa série d'illustrations étape par étape. Le professeur d'art basé en Corée utilise des formes, des perspectives et des mesures pour créer des dessins réalistes de différents objets qui semblent sortir de la page.

Des bouteilles de soda en verre à une bague en diamant en passant par un papillon, Jae-hyun montre comment chacun de ces sujets uniques et complexes peut être décomposé en formes simplifiées. “Les papillons peuvent être facilement dessinés sous diverses formes en les pliant et en les dépliant dans la structure de nouilles”, explique-t-il dans un post Instagram. L'artiste montre ensuite comment les formes géométriques doivent être manipulées en fonction de l'angle de l'objet.

Jae-hyun fait de l'illustration finale l'élément principal de la feuille de papier. Cette version terminée ressemble toujours à une version à échelle de gris de la réalité, comme si elle était suffisamment réelle pour être touchée. L'ombrage incroyablement doux et le dessin au trait habilement traité montrent la maîtrise de la discipline par l'artiste. Il se porte garant que chacun peut améliorer son dessin s'il s'exerce à utiliser les bases le plus souvent possible.

Faites défiler pour voir d'autres dessins réalistes de Jae-hyun et restez au courant des dernières œuvres de l'artiste en le suivant sur Instagram.

L'artiste coréen An Jae-hyun crée des dessins au crayon incroyablement réalistes qui semblent sortir de la page.

An Jae-hyun : Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos d'An Jae-hyun.

