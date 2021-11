L’artiste et professeur Guno Park est connu pour ses dessins au stylo expressifs et détaillés de personnes et de lieux à New York. En plus de capturer des sujets de la vie réelle, il réalise également des illustrations qui explorent des concepts profonds, tels que la vie et la mort. Son dessin en graphite de 85 x 51,5 pouces intitulé Nature of Things en est un exemple. Il représente un squelette humain rempli de plantes florissantes.

“Associer le squelette avec la vigne, les feuilles et les fleurs représente pour moi le pouvoir de la nature et l'inévitabilité de son continuum. Je trouve mon réconfort dans la nature”, déclare l’artiste. Les crânes humains sont couramment utilisés dans la tradition du memento mori, qui sert de rappel dans les peintures que nous allons tous mourir un jour. En remplissant son squelette de végétation, Park oppose la mort à une nouvelle vie.

Dans le dessin à grande échelle se trouvent des dizaines de hachures au crayon. Park utilise cette technique d’ombrage pour donner de la profondeur à son sujet, ajoutant à son réalisme incroyable. “Ce dessin a été un voyage — tout comme beaucoup de dessins — qui a commencé il y a un peu plus d’un an… Je pense que le monde entier s’est rappelé à quel point la mort peut être proche, et j’en ai eu un rappel constant à travers les informations et dans les médias”, poursuit-il.

L’artiste de Brooklyn Guno Park a créé un incroyable dessin d’un squelette humain rempli de fleurs, de vignes et de feuilles en utilisant uniquement un crayon graphite.

