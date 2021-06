Un Dessin Rare de Léonard de Vinci Devrait Battre le Record de Vente aux Enchères de l’Artiste

Un dessin rare de l’un des artistes préférés de la Renaissance va être mis aux enchères le mois prochain. La Tête d’ours de Léonard de Vinci, une étude à petite échelle de la créature représentée dans un style doux et épuré, sera mise en vente le 8 juillet dans le cadre de la vente “The Exceptional Sale” chez Christie’s à Londres. La vente devrait se situer entre 8 et 12 millions de livres (environ 9 et 13 millions d'euros).

Ne mesurant qu’une cinquantaine de centimètres carrés, cette illustration fait partie des huit dessins de Léonard de Vinci toujours dans des collections privées, à l'exclusion de ceux conservés dans la British Royal Collection et les collections du Devonshire à Chatsworth. Ceci pourrait expliquer l’évaluation élevée du dessin. Au taux estimé, l’esquisse très appréciée dépasserait le record actuel pour une œuvre de l'artiste, établi par la vente du Cheval et Cavalier en 2001. Cette pièce s’est vendue pour plus de 8 millions de livres à une vente aux enchères de Christie’s.

« Chez Christie’s, nous sommes fiers de proposer une autre œuvre du plus grand dessinateur que le monde ait connu », déclare Stijn Alsteens, responsable international du département du groupe Old Masters à Christie’s Paris. « J’ai toutes les raisons de croire que nous créerons un nouveau record en juillet pour la Tête d'Ours, l’un des derniers dessins de Leonard De Vinci à être mis sur le marché. »

Après avoir été conservée dans la prestigieuse collection du célèbre peintre britannique Sir Thomas Lawrence et exposée dans des musées de renommée mondiale, dont le Louvre d'Abu Dhabi, le Musée de l’Ermitage d’État, et la National Gallery de Londres—La Tête d'Ours sera exposée publiquement à la galerie Christie’s de New York et de Hong Kong avant d’être mise aux enchères à London le 8 juillet.