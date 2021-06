D’Énormes Sculptures Enracinées Dans la Nature Envahissent l’Arboretum de Morton

L'artiste sud-africain Daniel Popper a inauguré sa première grande exposition aux États-Unis au Morton Arboretum dans l'Illinois. Human+Nature est une exposition tentaculaire qui voit les cinq sculptures à grande échelle de Popper envahir l'arboretum de près de 700 hectares. Mesurant de 4,5 à 8 mètres de haut, les sculptures “inspirent l’admiration car elles relient les gens et les arbres”.

Popper, qui est connu pour ses incroyables installations d'art public, a été grandement inspiré par l'environnement. Les sculptures inspirées de la nature parlent de la mission de l'Arboretum, qui est de connecter les visiteurs aux arbres. Fabriquée à partir de béton renforcé de verre, de bois, de fibre de verre et d'acier, chaque sculpture est monumentale tout en touchant une forte corde émotionnelle.

Par exemple, UMI est une figure maternelle. En fait, le titre UMI est dérivé d'un mot arabe signifiant « mère » ou « ma mère ». La silhouette de 6 mètres de haut est apparemment faite de branches entrelacées et semble vivre un moment intime de sa maternité.

Heartwood est un autre tour de force. Ici, le visage d'une femme est divisé en deux parties tandis que des feuilles volettent sur son corps. Les gens sont encouragés à passer par le milieu, où un côté montre une empreinte humaine et de l'autre le duramen. Le duramen comprend ses anneaux de croissance annuels les plus anciens. Collectivement, la sculpture montre l'interdépendance entre les gens et les arbres.

“Chaque sculpture a une histoire derrière elle, mais j'aime laisser les questions à propos de chaque pièce un peu ouvertes, afin que les gens puissent venir y apporter leurs propres idées”, a déclaré Popper. “Je veux que les gens viennent ici et se posent des questions sur leur rapport à la nature.”

Il a décrit son travail au Morton Arboretum comme un privilège. “En tant qu'artiste, j'ai toujours été intéressé par les arbres”, a-t-il expliqué. “Nous devons vraiment reconnaître l'importance des arbres et ce qu'ils donnent à la planète, et combien nous pouvons donner de plus aux arbres.”

Human+Nature est prévu pour au moins un an. L'exposition est incluse dans les billets d'entrée réguliers pour le Morton Arboretum, situé à Lisle, dans l'Illinois.

