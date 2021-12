Après une année sans précédent dans l’histoire récente, les artistes ont pu se remettre au travail alors que le monde s’ouvrait à nouveau. Tandis que une ouverture au dialogue sur la justice sociale et le contexte de pandémie ont donné naissance à des œuvres d’art émouvantes, de nombreux artistes ont également abordé d'autres thèmes. Ces 10 installations artistiques sont non seulement les meilleures de 2021, mais sont également très variées dans leur approche.

Que ce soit l’utilisation de l’IA par Refik Anadol ou la sculpture inspirée de la nature de Daniel Popper, chaque installation a quelque chose d’important à dire. L’année 2021 a également été le point culminant du projet tant attendu de Christo and Jeanne-Claude sur l’Arc de Triomphe. Initialement prévue pour 2020 mais retardée par la pandémie, cette installation s’est également transformée en hommage posthume à Christo.

La perte et l’espoir étaient d’autres thèmes forts des installations de l'année. Certains artistes, comme Motoi Yamamoto, ont produit des œuvres influencées par leur propre perte personnelle. D’autres installations, comme la sculpture d'éléphants grandeur nature parcourant le monde pour le projet CoExistence, ont mis en évidence les problèmes alarmants de conservation au niveau mondial.

Quel que soit le message, ces installations artistiques ont en commun leur capacité à créer un impact. Chacune, à sa façon, envoie un message aux spectateurs et suscite indéniablement de l’émotion. Regardons de plus près ces 10 installations artistiques pour voir ce qui les a rendues uniques en 2021.

En 2021, les artistes ont repris leur place dans les musées et les espaces publics avec des installations incroyables.

Arc de Triomphe Wrapped par Christo et Jeanne-Claude

C’était le rêve du duo artistique d’envelopper l’emblématique Arc de Triomphe de Paris dans leur tissu signature. Bien qu’en raison de retards, leur vision n’a été réalisée qu’après leur décès, ils ont certainement souri à la vue de l'installation de là où ils sont.

Recouverte de tissu maintenu par des cordes rouges, l’installation est l’aboutissement de plus de cinq années de travail. Pendant un peu plus de deux semaines, le public a pu profiter du bâtiment scintillant et s’approcher suffisamment pour toucher l’œuvre, comme Christo et Jeanne-Claude l’auraient souhaité.

In America. How Could This Happen… par Suzanne Brennan Firstenberg

Certainement l’une des installations les plus émouvantes de l’année, elle a pris place sur le National Mall. In America. How Could This Happen… a été créée par Suzanne Brennan Firstenberg pour commémorer ce qui a été perdu dans la pandémie de COVID-19. En tout, plus de 670000 drapeaux blancs parsèment la région, représentant chacun une vie américaine perdue.

Cette installation est rapidement devenue plus qu’une œuvre d’art. C’était un endroit pour pleurer ce qui a été perdu et rendre hommage. Ce faisant, Firstenberg a donné aux gens un exutoire important pour leurs émotions après cette période charnière dans l’histoire.

SEEINJUSTICE par Chris Carnabuci en collaboration avec Confront Art

Le sculpteur Chris Carnabuci a transformé sa réponse artistique au climat social de 2020 en quelque chose de grandiose en travaillant avec Confront Art sur des bustes à grande échelle de George Floyd, Breonna Taylor et John Lewis. Fabriqués à partir de 200 couches de bois d’acajou africain finement tranché et enduits de bronze scintillant, ils ont été installés à Union Square.

En travaillant avec le frère de Floyd, Terrance, le collectif souhaite marier “les monuments avec un mouvement.” Le plan est de continuer l’exposition de ces sculptures à travers le pays, puis de les mettre aux enchères. Les recettes sont destinées à un organisme de bienfaisance qui représente chaque individu.

I Hope par Chiharu Shiota

Après une longue période d’isolement, l’artiste japonais Chiharu Shiota souhaite redonner espoir aux autres. Pour ce faire, elle a recueilli 10000 lettres de gens du monde entier et les a attachées ensemble avec du fil écarlate. Installés dans une ancienne église transformée en espace d’exposition à Berlin, les fils suspendus ont créé une toile délicate pour ces lettres explorant les espoirs des peuples pour l’avenir.

Même si l’installation n’a pas pu être ouverte au public pendant toute sa durée, Shiota a invité des musiciens et des danseurs à créer des performances interactives avec la pièce, qui ont ensuite été diffusées en direct. Cette restriction n’a servi qu’à montrer la résilience des artistes, qui devancent leur travail dans une nouvelle ère où les foules sont souvent hors limites.

Salt Cherry Blossoms par Motoi Yamamoto

Pour son exposition personnelle au Musée d’Art de la ville de Setouchi, l’artiste japonais Motoi Yamamoto a créé une réflexion intime sur la mémoire, le souvenir et le cheminement vers l’avenir. Plus de 100 000 pétales de fleurs de cerisier ont été créés avec amour à partir de sel, un medium avec lequel Yamamoto travaille souvent.

Ce choix est à la fois esthétique — Yamamoto apprécie sa blancheur — et symbolique. Au Japon, le sel est associé à la purification depuis l’antiquité. La fragilité de l’œuvre est liée à sa signification : la vie est éphémère et peut changer à tout moment. Avec son installation silencieuse et réflexive, Yamamoto a créé un espace pour contempler la vie et son sens.

Human+Nature par Daniel Popper

Lorsque l’artiste Daniel Popper a installé ses cinq sculptures monumentales à l’Arboretum de Morton pour son exposition Human+Nature, il a complètement transformé l’environnement du parc. Son travail d’inspiration naturelle a aidé à enraciner les visiteurs dans la mission de l’arboretum de se connecter avec les arbres.

En utilisant des motifs naturels, ses figures surdimensionnées tissent une histoire sur la façon dont la nature et les humains sont interconnectés. UMI, une sculpture particulièrement frappante, représente une figure maternelle caressant tendrement son ventre. Tandis qu’elle regarde vers le bas, son corps formé de branches apparemment entrelacées, elle semble contempler sa maternité imminente.

TikTok teamLab Reconnect par teamLab

Le collectif artistique international teamLab fait de fréquentes apparitions sur cette liste annuelle, et 2021 ne fait pas exception. Connus pour leurs incroyables expériences immersives, ils ont cette fois-ci poussé les choses plus loin avec une installation créée en partenariat avec TikTok. TikTok teamLab Reconnect a porté l’expérience artistique à un nouveau niveau en intégrant le rituel du sauna.

Exposée à Tokyo, l’installation s'inspire de la culture du sauna au Japon. Les visiteurs étaient invités à se déplacer dans un sauna et une zone de baignade froide avant de se reposer dans l’un des cinq environnements immersifs. Ils ont ensuite été encouragés à répéter le cycle afin de faire l’expérience d’une nouvelle œuvre d’art.

Quantum Memories par Refik Anadol

L’artiste numérique Refik Anadol utilise une technologie de pointe pour créer des installations incroyables. Au début de 2021, il a créé une pièce pour la Triennale NGV en utilisant l’IA. En fait, plus de 200 millions d’images de la nature ont été utilisées pour créer Quantum Memories.

Le résultat consiste en des vidéos envoûtantes placées dans un cadre énorme. Les qualités tridimensionnelles de l’imagerie n’ont fait qu’ajouter à l’installation dynamique. Comme il l’a dit à My Modern Met, en travaillant de cette façon, “l’IA me laisse peindre avec un pinceau de réflexion”.

Bonus : Apprenez-en plus sur le travail de Refik Anadol dans son interview (en anglais) grâce au podcast My Modern Met Top Artist.

Grow par Daan Roosegaarde

Le designer néerlandais Daan Roosegaarde est connu pour ses installations qui nous aident à imaginer un monde meilleur. Son installation Grow ne fait pas exception. Pour cette œuvre, il a transformé un champ de poireaux de 20000 mètres carrés en une œuvre d’art grâce aux lumières LED rouges et bleues.

Ces lumières donnent non seulement au champ un aspect futuriste, mais elles encouragent également la croissance des plantes. Roosegaarde a intégré des “recettes lumineuses”, utilisant différentes fréquences de lumière qui activent le métabolisme des plantes et augmentent leur résistance aux ravageurs. Le travail fait partie d’un plan plus vaste visant à sensibiliser la population à l’utilisation de la connectivité avec la nature.

CoExistence par Elephant Family et The Real Elephant Collective

Lorsque les associations Elephant Family et The Real Elephant Collective se sont réunis pour sensibiliser la population au sort des éléphants, ils ont vu les choses en grand. Cela signifiait la commande de 100 sculptures grandeur nature d’éléphants en bois de lantana, à destination du Royaume-Uni, pour sensibiliser sur la façon dont les humains affectent négativement ces gentils géants.

Les sculptures ont été réalisées en Inde. Elles ont été fabriquées à la main par les communautés autochtones et ont ensuite entrepris leur long voyage vers le Royaume-Uni. Une fois sur place, elles ont été exposées à plusieurs endroits avant de s’établir à Londres pour une exposition de premier plan dans les parcs royaux et Berkley Square. Tous les fonds recueillis ont ensuite été reversés à des projets communautaires en Inde, qui visent à permettre aux humains et à la faune de coexister plus paisiblement.

Cet article a été édité et mis à jour.

