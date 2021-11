Ces Sculptures Androgynes En Bronze Capturent La Fluidité Du Corps Humain En Mouvement

À première vue, il est difficile de dire que les sculptures d'Isabel Miramontes sont en bronze. L’artiste née en Espagne et basée en Belgique parvient à trouver les lignes les plus fluides qui soient pour ses figures abstraites, les capturant dans un moment d’activité qui interagit élégamment avec l’espace négatif qui l’entoure.

Miramontes a reçu une formation formelle en Beaux-Arts à l’Institut Sainte Marie et à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles avant de s’immerger dans la sculpture en 1994. Depuis, elle a utilisé ses œuvres distinctes pour explorer une variété d’états émotionnels et physiques. L’anonymat de ses sujets ressemblant à une silhouette représentent des symboles universels des expériences humaines.

“Les œuvres en bronze d’Isabel Miramontes ont à la fois une qualité primitive et essentielle” déclare Jean-Claude Canfin, propriétaire de la Canfin Gallery, à My Modern Met. “Ses figures androgynes reconnaissables expriment un récit de certitude tranquille, et la lutte inévitable de l’homme, de ses obstacles et de ses triomphes. Les figures portent le poids de l’humanité, défiant étonnamment le matériau du bronze avec une certaine fluidité de mouvement et une densité spirituelle omniprésente dans son travail.”

Vous pouvez voir les œuvres d'Isabel Miramontes en personne à la Canfin Gallery à Tarrytown, New York..

L’artiste belge Isabel Miramontes capture les corps en mouvement dans ses sculptures figuratives en métal.

Canfin Gallery : Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de la Canfin Gallery.

