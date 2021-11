Ces Livres En Tissu Sont Artistiquement Embellis Avec Des Veines De Fil Rouge

Pour de nombreux lecteurs, la qualité tactile d’un vrai livre est irremplaçable. L’artiste spécialiste de la fibre Rima Day combine son amour des livres et de la nature dans une série de sculptures en tissu. Ces œuvres d’art reliées à la main présentent plusieurs pages douces et translucides qui sont agrémentées de vrilles rouges abstraites qui s’étalent sur les pages et s’écoulent sous les couvertures noires.

“J’ai toujours aimé lire des livres et l’acte tactile de tourner les pages. C’est pourquoi j’ai voulu incorporer une forme de “livre” dans mon travail”, raconte Day à My Modern Met. “Quant aux formes que j'ajoute à ces livres, l’inspiration vient de ma fascination pour la similitude entre la nature et le corps humain. Alors que je marchais dans la nature, je me suis rendu compte que les vaisseaux sanguins ressemblaient aux systèmes racinaires et aux branches des arbres. Je voulais reprendre cette forme”, poursuit-elle.

Le choix du fil rouge est également un aspect significatif de la série qui se rattache à la culture japonaise de Day. “Le fil rouge symbolise la connexion humaine au Japon et est utilisé pour les porte-bonheur,” dit-elle. Ils sont appelés senninbari, ce qui signifie littéralement “mille points de suture”. Dans la tradition, les femmes japonaises brodaient une bande de tissu 1000 fois avant de la donner à un soldat, pour garantir leur protection. “L’acte de suture devient prière,” explique Day. “J’ai résonné avec cette notion.”

Vous pouvez voir les “livres d’art” de Day en personne au Tennessee State Museum et acheter des œuvres d’art originales via sa boutique Etsy. Vous pouvez également vous tenir au courant des dernières créations de l’artiste en la suivant sur Instagram.

Une artiste du Tennessee, Rima Day, crée d’incroyables livres en tissu ornés de vrilles de fil rouge semblables à des veines.

Le fil rouge symbolise le lien humain dans la culture japonaise, dans laquelle Day a été élevée.

Rima Day : Etsy | Site Web | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Rima Day.

