Une Photo Du Plongeur Britannique Tom Daley Qui Tricote Un Pull Pour Chien Dans Les Tribunes Aux Jeux Olympiques Devient Virale

Même après avoir remporté une médaille d'or en plongeon synchronisé, l'athlète britannique Tom Daley fait toujours des vagues aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo. Lors de la finale du tremplin de 3 mètres féminin et de l'épreuve préliminaire du tremplin de 3 mètres masculin, il a été aperçu dans les tribunes des spectateurs, des aiguilles à tricoter à la main.

La photo de l'olympien travaillant méditativement sur un vêtement violet est devenue virale sur Internet. Il s'avère que Daley a commencé à tricoter et à crocheter lors du premier confinement COVID-19 et est tombé amoureux de l’activité. Sur son compte Instagram dédié à l'art, @madewithlovebytomdaley, il a déclaré : “Apprendre à tricoter et à crocheter m'a beaucoup aidé pendant ces Jeux olympiques.”

Plus tard, le médaillé d'or a révélé ce sur quoi il travaillait si intensément dans les photos virales – un pull pour chien pour un client célèbre d'Instagram, Izzy the Frenchie, en utilisant un motif de l'artiste Alice in Knittingland, basée à Durham. Il a également fabriqué une petite pochette Union Jack pour contenir sa médaille d'or nouvellement gagnée et une pléthore de vêtements colorés pour son mari et leur fils.

Vous pouvez suivre les dernières créations de Daley en suivant son Instagram tricot et crochet, et trouver les modèles de pulls pour chiens qu'il utilisait via la boutique Etsy de Knittingland.

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley content (@daley.goals)

L'athlète a révélé plus tard qu'il fabriquait un pull pour un client canin, Izzy the Frenchie.

View this post on Instagram A post shared by Izzy The Frenchie (@izzythe.frenchie)

View this post on Instagram A post shared by Izzy The Frenchie (@izzythe.frenchie)

Voici quelques-uns des autres pulls pour chiens de l'Olympien :

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)

Daley a également fabriqué une pochette Union Jack pour sa médaille d'or !

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley (@madewithlovebytomdaley)

