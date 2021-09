La question de la représentation dans les films est vitale car elle aide à briser les stéréotypes et à raconter différents types d’histoires. Le Marvel Cinematic Universe (MCU) a historiquement eu un problème de représentation ; durant sa première décennie, les hommes blancs (souvent appelés Chris) étaient au centre de ses films. Ce n’est que lorsque Black Panther est sorti en 2018 qu’une personne de couleur a pris le dessus. À l’époque, le film a marqué l’histoire en tant que film de super-héros le plus lucratif aux États-Unis. Maintenant, un autre film inclusif bat des records. Shang-Chi et la légende des dix anneaux a battu le record historique de la fête du Travail aux États-Unis en gagnant environ 75,5 millions de dollars en Amérique du Nord.

L’acteur canadien Simu Liu incarne Shang-Chi, un personnage dont il n’avait jamais entendu parler avant de jouer ce rôle. En fait, beaucoup de personnes impliquées dans le projet connaissaient très peu l'histoire, ce qui s’est avéré être un avantage. Les créateurs, y compris un réalisateur et scénariste américain d’origine asiatique, ont eu la liberté de développer le personnage de Liu, un valet d’hôtel sino-américain et le “plus grand artiste martial du monde” qui tente de se détacher de son père autoritaire.

Ils ont abandonné les tropes racistes des bandes dessinées des années 1970 et ont cherché à rendre Shang-Chi à la fois pertinent et drôle (par opposition à un personnage victime de ses mésaventures). “Nous étions également très intéressés par l'idée de présenter Shang-Chi comme étant romantiquement viable, en tant qu’homme asiatique”, a expliqué le scénariste David Callaham, “et en même temps très conscients du stéréotype opposé des femmes asiatiques, où elles sont hyper sexualisées ou fétichisées.”

Alors que de nombreux leaders du MCU étaient déjà des stars de cinéma avant le lancement du film, Liu avait un chemin différent vers la célébrité. Il est connu pour son travail dans les séries Kim’s Convenience et Awkwafina is Nora from Queens de Comedy Central. Avant ça, il était mannequin. Maintenant qu’il a enfin “réussi”, Liu profite des avantages, comme poser avec Sandra Oh et Michelle Yeoh à la projection du Gala britannique de Shang-Chi à Londres.

The precise moment my soul left my body and ascended to the enlightened realm. Angels wept. Doves chirped. John Legend and Michael Buble duetted and their heavenly voices broke the heaven internet. It is truly an honour to know such incredible, strong, badass women. pic.twitter.com/L3m7WIO3fG — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) August 27, 2021

“Le moment précis où mon âme a quitté mon corps et est montée au royaume des cieux”, a-t-il écrit à propos de la rencontre sur Twitter. “Des anges pleuraient. Des colombes gazouillaient. John Legend et Michael Bublé ont chanté en duo et leurs voix célestes ont brisé l’Internet. C’est vraiment un honneur de connaître des femmes aussi incroyables, fortes et coriaces.”

Actuellement, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est exclusivement dans les salles pendant 45 jours. Après ce temps, il sera en streaming sur Disney+ (sans frais supplémentaires).

Remerciements : [Mashable]

